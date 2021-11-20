Дани Алвес - гений, но и мина замедленного действия. Кажется, Хави начал не с того

"Сидя в раздевалке перед финалом ЛЧ, мы знали: сейчас войдет Алвес и включит режим "диджея". Но в этот день он переборщил. Алвес включил на полную громкость Samba Do Janeiro, будто хотел, чтобы мы все оглохли. А затем начал танцевать, словно последний раз. Я подумал, что он просто глуп, и пошел по своим делам, а Бонуччи не смог. Он был одержим победой в ЛЧ, поэтому подошел к Алвесу и сказал, что сломает ему ногу через три секунды, если он не сделает тише. Они ругались, пока Алвес не заявил, что даже если мы проиграем в финале – он уже трижды выигрывал ЛЧ, а Бонуччи ни разу. Все были в шоке от таких слов. Я выигрывал Лигу чемпионов, но никогда бы не посмел такое сказать. В этот момент Бонуччи схватил Алвеса за горло и собирался ударить, но их разнял Аллегри. Он заявил, что его не волнует, кто виноват, и что он вышвырнет обоих после матча. Это было невероятно мудрое решение".

Так Марио Манджукич описывал раздевалку "Юве" перед финалом ЛЧ-2017. В тот вечер он забил, наверное, самый красивый гол в карьере.

Глобально же "Старая синьора" провалилась - 1:4. Причину вы уже поняли.

***

Дани Алвеса действительно выставили из "Ювентуса" после той потасовки.

Он был прекрасен на своем правом фланге, "Монако" соврать не даст, но в Турине не привыкли, чтобы игрок ставил себя выше клуба.

Другое дело шейхи - там можно все. Пеп Гвардиола вышел на сцену очень вовремя - Алвес тут же вспомнил, что именно "Лысый шарлатан" превратил его из просто качественного защитника в одного из гениев игры. В одном из интервью он настаивал, что "тренировки у Пепа - лучше, чем секс", заставив тренера оправдываться - дескать, у нас весело, но не настолько.

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Sky Italia трубила, что сделка на мази - устная договоренность есть, но в последний момент "ПСЖ" предложил 14,5 млн против 6,5, которые платили "Горожане", и Дани поехал в Париж.

"Если Пеп и "Сити" чувствуют себя обманутыми, то я прошу прощения. Я прибыл во Францию, чтобы стать чемпионом. Здесь очень интересный проект, а я люблю новые вызовы", - вы ведь ему поверили, правда?

И дело вовсе не в деньгах. Когда Оскар уезжал из "Челси" в Китай, признавшись, что хочет обеспечить детей и внуков, его не упрекали. Просто человек расставил так свои приоритеты - это его право. Проблема Алвеса в другом - он не сдержал слово.

Точно, как перед тем злополучным финалом ЛЧ. В его преддверии Дани написал эмоциональную колонку для Player’s Tribune, где уверял, мол, "одержим идеей остановить Роналду", а "перед игрой подойдет к зеркалу, и перед глазами пронесется фильм о его жизни".

В реальности перед глазами у него пронесся только кулак Бонуччи.

***

Такова неприглядная правда, которую зачастую не видно за блеском Алвеса на поле.

Там, в зеленом прямоугольнике, в окружении поющей его имя толпы, он чистый гений, повлиявший на эволюцию фулбеков больше, чем кто-либо другой.

Дани как-то рассказывал, что в детстве его идолом был Кафу, и они реально похожи. Только если Кафу был защитником, поддерживавшим атаки, то Алвес, скорее, форвардом, который почему-то еще и оборонялся.

Таким он запомнился в Испании, Италии, да и во Франции тоже. Титулы не давались "ПСЖ" легко, и кто знает, как закончился бы чемпионат, если бы не точный удар головой от Дани на поле "Ниццы"?

Но, опять, было кое-что еще. Первый сезон с Алвесом стал для Парижа худшим в плане микроклимата в коллективе. Раздевалка поделилась на бразильцев и остальных; немногочисленные французы, как Мбаппе, не находили себе места. Старые авторитеты, вроде Эдинсона Кавани, низвергались.

Когда Алвес прямо на поле отобрал у Матадора мяч перед пробитием штрафного и отдал Неймару, гнойник прорвало. Началась потасовка между своими; Эмери никто не слышал; обиженный Кавани покинул "Парк де Пренс" через черный ход. Диего Форлан не выдержал:

"Я был очень зол и не верил глазам, когда увидел, что творит Алвес. Выглядело так, словно они мальчишки во дворе, а Алвес – сучка Неймара".

Победа в ЛЧ? Не смешите. Париж добрался до финала только когда аргентинцы, бразильцы и французы начали проводить время вместе, а Неймар и Мбаппе стали закадычными друзьями. Алвеса на тот момент уже и след простыл.

Его контракт был подписан по схеме 2+1, но активировать опцию клуб не стал, сухо попрощавшись через соцсети.

***

Казалось, это конец, но фантастический талант Дани удержал его на плаву. Выдав парочку шикарных матчей на Копе, он подписался в "Сан-Паулу".

Представьте на секунду: 45 тысяч фанатов собрались поглазеть, как Дани вручат "десятку" Трехцветных легенды клуба - Кака и Луис Фабиано.

Вместе с ним пришли Хуанфран из "Атлетико" и вечный скиталец Алешандре Пато. Цель - трофеи. В чемпионате "Сан-Паулу" уже 7 лет не брал даже серебра. В экстазе Алвес становится на колени перед толпой и целует эмблему Трехцветных:

"Сан-Паулу" получил не просто очередного работника. Клуб подписал такого же фаната, как и вы! Я не знаю, как отблагодарить вас за этот момент, но я обещаю отплатить вам своей игрой".

Громкие слова, но что за ними? В стартовых 12 матчах Дани поиграл на 6 разных позициях, преимущественно в полузащите. Ветеран хотел влиять на игру, как Хави и Иньеста это делали в "Барселоне", но получалось так себе. У команды был талант, но не хватало баланса.

When you sign one one of the world's best ever defenders....



The scenes in Sao Paolo to welcome Dani Alves were pretty crazy. ( Dani Alves) pic.twitter.com/sTX8wNQKiz — Match of the Day (@BBCMOTD) August 6, 2019

Алвес, однако, смеялся, даже когда дела шли плохо. Сломав руку, он не выходил на поле, но посещал каждую вечеринку. "Сан-Паулу" проигрывает в Кито? Алвес исполняет соло на барабане.

Впереди решающий выезд к "Ривер Плейту"? Самое время потроллить соперника футболкой "Боки".

Это веселье Дани на фоне командных неудач начало раздражать. Прибыв на "Морумби", Эрнан Креспо сходу взялся за дисциплину. Алвеса вернули направо; команда вспомнила, что такое защита. Пришел и трофей - первая с 2005-го победа в чемпионате штата. Алвес пропустил решающую игру из-за травмы.

Довершила дело пандемия. "Сан-Паулу" остался без денег, а Дани - без зарплаты. Вот она, проверка на искренность любви к клубу! Поразмыслив, Алвес выбрал себя и почти гарантированный трофей в Токио.

В Бразилии был разгар сезона; клуб, потрепанный кризисом, нуждался в каждом штыке. Дани уже из Японии объясняет, что ему задолжали 18 млн реалов (около 2,5 млн евро) и вообще обманывали на каждом шагу. Все понимают, что это финиш.

Когда в сентябре контракт расторгли, 86% опрошенных UOL фанатов одобрили это решение. 71-летняя легенда журналистики Жука Кфури назвал Алвеса "разносчиком заразы". Любовь прошла, завяли авокадо.

***

Точно так же ранее завяли груши в Париже, оливки в Турине, да и мандарины в Барселоне, по правде говоря, вяли ничуть не эстетичнее.

Вы же помните тирады Дани в адрес клубных менеджеров? Он так долго добивался нового контракта, что в итоге выторговал себе возможность уйти через год без компенсации - и сразу же ею воспользовался, выбрав "Ювентус".

По канонам жанра здесь должен быть умный и неожиданный вывод, но его не будет. Это тот случай, когда все на поверхности.

Алвес - гений, он точно будет играть хорошо. Плевать на возраст. Дани вырос в нищете, пахал поле с отцом и братом; кто лучше работал - получал велосипед, которым можно было доехать 12 км до школы, а по дороге подвезти симпатичную девчонку. Память о той плантации и том велосипеде никогда не даст ему тренироваться спустя рукава.

Беда в том, что мы уже сейчас знаем, чем все закончится. И Хави, и Лапорта, и Алемани - все они тоже знают.

Видно, дела у "Барсы" совсем плохи, если она идет на это.