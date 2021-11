Дани Алвес - гений, но и мина замедленного действия. Кажется, Хави начал не с того

Так Марио Манджукич описывал раздевалку "Юве" перед финалом ЛЧ-2017. В тот вечер он забил, наверное, самый красивый гол в карьере.

Глобально же "Старая синьора" провалилась - 1:4. Причину вы уже поняли.

***

Дани Алвеса действительно выставили из "Ювентуса" после той потасовки.

Он был прекрасен на своем правом фланге, "Монако" соврать не даст, но в Турине не привыкли, чтобы игрок ставил себя выше клуба.

Другое дело шейхи - там можно все. Пеп Гвардиола вышел на сцену очень вовремя - Алвес тут же вспомнил, что именно "Лысый шарлатан" превратил его из просто качественного защитника в одного из гениев игры. В одном из интервью он настаивал, что "тренировки у Пепа - лучше, чем секс", заставив тренера оправдываться - дескать, у нас весело, но не настолько.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Otto Greule J

Sky Italia трубила, что сделка на мази - устная договоренность есть, но в последний момент "ПСЖ" предложил 14,5 млн против 6,5, которые платили "Горожане", и Дани поехал в Париж.

И дело вовсе не в деньгах. Когда Оскар уезжал из "Челси" в Китай, признавшись, что хочет обеспечить детей и внуков, его не упрекали. Просто человек расставил так свои приоритеты - это его право. Проблема Алвеса в другом - он не сдержал слово.

Точно, как перед тем злополучным финалом ЛЧ. В его преддверии Дани написал эмоциональную колонку для Player’s Tribune, где уверял, мол, "одержим идеей остановить Роналду", а "перед игрой подойдет к зеркалу, и перед глазами пронесется фильм о его жизни".

В реальности перед глазами у него пронесся только кулак Бонуччи.

***

Такова неприглядная правда, которую зачастую не видно за блеском Алвеса на поле.

Там, в зеленом прямоугольнике, в окружении поющей его имя толпы, он чистый гений, повлиявший на эволюцию фулбеков больше, чем кто-либо другой.

Дани как-то рассказывал, что в детстве его идолом был Кафу, и они реально похожи. Только если Кафу был защитником, поддерживавшим атаки, то Алвес, скорее, форвардом, который почему-то еще и оборонялся.

Таким он запомнился в Испании, Италии, да и во Франции тоже. Титулы не давались "ПСЖ" легко, и кто знает, как закончился бы чемпионат, если бы не точный удар головой от Дани на поле "Ниццы"?

Но, опять, было кое-что еще. Первый сезон с Алвесом стал для Парижа худшим в плане микроклимата в коллективе. Раздевалка поделилась на бразильцев и остальных; немногочисленные французы, как Мбаппе, не находили себе места. Старые авторитеты, вроде Эдинсона Кавани, низвергались.

Когда Алвес прямо на поле отобрал у Матадора мяч перед пробитием штрафного и отдал Неймару, гнойник прорвало. Началась потасовка между своими; Эмери никто не слышал; обиженный Кавани покинул "Парк де Пренс" через черный ход. Диего Форлан не выдержал:

"Я был очень зол и не верил глазам, когда увидел, что творит Алвес. Выглядело так, словно они мальчишки во дворе, а Алвес – сучка Неймара".

Победа в ЛЧ? Не смешите. Париж добрался до финала только когда аргентинцы, бразильцы и французы начали проводить время вместе, а Неймар и Мбаппе стали закадычными друзьями. Алвеса на тот момент уже и след простыл.

Его контракт был подписан по схеме 2+1, но активировать опцию клуб не стал, сухо попрощавшись через соцсети.

***

Казалось, это конец, но фантастический талант Дани удержал его на плаву. Выдав парочку шикарных матчей на Копе, он подписался в "Сан-Паулу".

Представьте на секунду: 45 тысяч фанатов собрались поглазеть, как Дани вручат "десятку" Трехцветных легенды клуба - Кака и Луис Фабиано.

Вместе с ним пришли Хуанфран из "Атлетико" и вечный скиталец Алешандре Пато. Цель - трофеи. В чемпионате "Сан-Паулу" уже 7 лет не брал даже серебра. В экстазе Алвес становится на колени перед толпой и целует эмблему Трехцветных:

Громкие слова, но что за ними? В стартовых 12 матчах Дани поиграл на 6 разных позициях, преимущественно в полузащите. Ветеран хотел влиять на игру, как Хави и Иньеста это делали в "Барселоне", но получалось так себе. У команды был талант, но не хватало баланса.

When you sign one one of the world's best ever defenders....



The scenes in Sao Paolo to welcome Dani Alves were pretty crazy. ( Dani Alves) pic.twitter.com/sTX8wNQKiz