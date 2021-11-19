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Примера. Леванте - Атлетик 0:0. Лягушки уже 22 тура без побед
Погода - ужас
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
Местами казалось, что матч проходит не в Валенсии, а где-то в Сток-он-Тренте - настолько сильно лил дождь. К концу встречи поле покрылось лужами.
Футболисты, однако, правильно подобрали бутсы и не ошибались в простых ситуациях. А без этого по такой погоде как забивать голы? Моментов было совсем мало с обеих сторон.
"Атлетик" выдал, пожалуй, одну из худших игр в этом сезоне. Команда Марселино активно стартовала, могла забить после навеса Муниаина на Иньиго Мартинеса (чуть выше), но затем перешла исключительно к авантюрным забросам на Иньяки.
Однажды Уильямс таки избежал офсайда и выбежал на ворота, но растерялся перед Карденасом и упустил момент. Остальные десять тысяч лонгболлов завершились ничем.
Levante have now gone 22 games without winning in LaLiga (D10, L12).— Matthew Clark (@MattClark_08) November 19, 2021
Final 8 games of 20/21
First 14 games of 21/22
There is only one longer run in LaLiga history (Sporting Gijón in the 1997/98 season). pic.twitter.com/pzQfyQsXIK
"Леванте" же неплохо комбинировал в центре, где выделялись Кампанья и Барди, но ему не хватило хорошего решения в чужой штрафной. Моралес, как ни крути, стареет, а Рохер Марти просто не в форме.
В итоге Унаи Симону по-настоящему пришлось спасти лишь раз - после удара де Фрутоса в упор, и кипер сборной Испании не подкачал.
Нули на табло, наверное, справедливы. "Атлетик" с 19 очками поднялся на 7-е место. У "Леванте" ситуация куда более драматичная. "Лягушки" уже в который раз небезнадежны в игре, но в этом чемпионате им по-прежнему не удается победить. Отсюда - 19-е место и 7 очков.
14-й тур. Валенсия. "Сьюдад де Валенсия"
"Леванте" - "Атлетик" - 0:0
"Леванте": Карденас - Сон (Мирамон, 87), Мустафи (Дуарте, 73), Везу, Клерк - Кампанья, Мальса (Вукчевич, 60), Барди (Дани Гомес, 73) - де Фрутос, Марти (Сольдадо, 87), Моралес
"Атлетик": Симон - Лекуэ, Ерай, Иньиго Мартинес, Баленсиага - Беренгер (Саррага, 55), Дани Гарсия, Венседор, Муниаин (Нико Уильямс, 66) - Рауль Гарсия (Сансет, 55), Уильямс (Вильялибре, 66, Серрано, 85)
Предупреждения: Марти, 6, Везу, 90+3 - Ерай, 16
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