  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Леванте - Атлетик 0:0. Лягушки уже 22 тура без побед
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Леванте - Атлетик 0:0. Лягушки уже 22 тура без побед

Испания
(1 голосов)

Погода - ужас

Примера. Леванте - Атлетик 0:0. Лягушки уже 22 тура без побед

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Местами казалось, что матч проходит не в Валенсии, а где-то в Сток-он-Тренте - настолько сильно лил дождь. К концу встречи поле покрылось лужами.

Футболисты, однако, правильно подобрали бутсы и не ошибались в простых ситуациях. А без этого по такой погоде как забивать голы? Моментов было совсем мало с обеих сторон.

"Атлетик" выдал, пожалуй, одну из худших игр в этом сезоне. Команда Марселино активно стартовала, могла забить после навеса Муниаина на Иньиго Мартинеса (чуть выше), но затем перешла исключительно к авантюрным забросам на Иньяки.

Однажды Уильямс таки избежал офсайда и выбежал на ворота, но растерялся перед Карденасом и упустил момент. Остальные десять тысяч лонгболлов завершились ничем.

"Леванте" же неплохо комбинировал в центре, где выделялись Кампанья и Барди, но ему не хватило хорошего решения в чужой штрафной. Моралес, как ни крути, стареет, а Рохер Марти просто не в форме.

В итоге Унаи Симону по-настоящему пришлось спасти лишь раз - после удара де Фрутоса в упор, и кипер сборной Испании не подкачал.

Нули на табло, наверное, справедливы. "Атлетик" с 19 очками поднялся на 7-е место. У "Леванте" ситуация куда более драматичная. "Лягушки" уже в который раз небезнадежны в игре, но в этом чемпионате им по-прежнему не удается победить. Отсюда - 19-е место и 7 очков.

14-й тур. Валенсия. "Сьюдад де Валенсия"

"Леванте" - "Атлетик" - 0:0

"Леванте": Карденас - Сон (Мирамон, 87), Мустафи (Дуарте, 73), Везу, Клерк - Кампанья, Мальса (Вукчевич, 60), Барди (Дани Гомес, 73) - де Фрутос, Марти (Сольдадо, 87), Моралес

"Атлетик": Симон - Лекуэ, Ерай, Иньиго Мартинес, Баленсиага - Беренгер (Саррага, 55), Дани Гарсия, Венседор, Муниаин (Нико Уильямс, 66) - Рауль Гарсия (Сансет, 55), Уильямс (Вильялибре, 66, Серрано, 85)

Предупреждения: Марти, 6, Везу, 90+3 - Ерай, 16

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетик (Бильбао) Леванте (Валенсия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...