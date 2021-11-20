Дани Алвес будет получать в Барселоне минимальную зарплату Ла Лиги

Дани Алвес после возвращения в "Барселону" хотел войти в плохое финансовое положение клуба и играть бесплатно, однако этого не разрешают правила Ла Лиги. Правда, бразилец будет получить в составе "блауграны" наименьшую возможную зарплату. Об этом сообщает Marca.

Ограничения испанского чемпионата позволяют получать профессиональному футболисту минимум 155 тысяч евро на сезон. Отметим, что в своем последнем своем клубе Сан-Паулу игрок получал 4,2 млн евро в год. Он был самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Бразилии.

Отметим, что Алвес подписал контракт до конца этого сезона, правда, сыграть за команду он сможет только в январе.

Напомним, что Дани уже выступал за "Барселону" в 2008-2016 гг.. Вместе с каталонцами правый защитник завоевал 23 трофея, в том числе и 20 титулов бок о бок с нынешним наставником команды Хави.