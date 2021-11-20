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Перес: Сантьяго Бернабеу станет одним из самых привлекательных мест в Мадриде и Европе

Испания
(1 голосов)

Функционер имеет чем гордиться

Перес: Сантьяго Бернабеу станет одним из самых привлекательных мест в Мадриде и Европе

Фото: Sky Sports / Автор: неизвестен

Новина українською

Президент ФК "Реал" Флорентино Перес дал комментарий о реконструкции стадиона "Сантьяго Бернабеу".

"Реал Мадрид" стоит перед одним из самых больших вызовов. Мы завершаем воплощение мечты, реализация которой казалась невозможной.

Реконструкция "Сантьяго Бернабеу" станет важным стимулом для достижения будущего роста и успеха, станет поворотным моментом в истории "Реала".

Архитектурная икона, международный символ авангарда – стадион станет одним из самых привлекательных мест в Мадриде и Европе, где вы сможете испытывать уникальные впечатления каждый день", – сказал Перес.

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В статье: Флорентино Перес Реал (Мадрид) Сантьяго Бернабеу
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Источник:
Сайт ФК "Реал"

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Комментарии (3)
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Red_Cat (Салоники)
20.11.2021 в 16:05
этот стадион визуально напоминает унитаз. большой унитаз. в ходе "реконструкции" которого было предусмотрено создание нескольких гей-клубов прямо в здании стадиона. по сути, этот стадин - есть один большой гей-клуб.
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0
-2
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Drovko (Lviv)
20.11.2021 в 16:01
Очки не пахнуть)
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0
0
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Red_Cat (Салоники)
20.11.2021 в 16:14
на каком слоге ударение в первом слове?
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0
-1


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