Перес: Сантьяго Бернабеу станет одним из самых привлекательных мест в Мадриде и Европе

Президент ФК "Реал" Флорентино Перес дал комментарий о реконструкции стадиона "Сантьяго Бернабеу".

"Реал Мадрид" стоит перед одним из самых больших вызовов. Мы завершаем воплощение мечты, реализация которой казалась невозможной.

Реконструкция "Сантьяго Бернабеу" станет важным стимулом для достижения будущего роста и успеха, станет поворотным моментом в истории "Реала".

Архитектурная икона, международный символ авангарда – стадион станет одним из самых привлекательных мест в Мадриде и Европе, где вы сможете испытывать уникальные впечатления каждый день", – сказал Перес.