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Дембеле второй раз за две недели опоздал на тренрировку Барселоны
Игрок перепутал время
Getty Images / Global Images Ukraine
Французский вингер "Барселоны" Усман Дембеле второй раз за две недели не смог вовремя прибыть на тренировку команды. По установленным Хави правилам, игроки должны быть в раздевалке за полтора часа до её начала.
Ранее 24-летний француз стал первым игроком клуба, который был оштрафован при новом тренере Хави. Тогда он опоздал на 3 минуты.
На этой неделе Усман снова не явился на занятие в нужное время. Это была единственная утренняя тренировка команды за 5 дней, а Дембеле посчитал, что она должна пройти днем.
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