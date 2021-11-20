Дембеле второй раз за две недели опоздал на тренрировку Барселоны

Французский вингер "Барселоны" Усман Дембеле второй раз за две недели не смог вовремя прибыть на тренировку команды. По установленным Хави правилам, игроки должны быть в раздевалке за полтора часа до её начала.

Ранее 24-летний француз стал первым игроком клуба, который был оштрафован при новом тренере Хави. Тогда он опоздал на 3 минуты.

На этой неделе Усман снова не явился на занятие в нужное время. Это была единственная утренняя тренировка команды за 5 дней, а Дембеле посчитал, что она должна пройти днем.