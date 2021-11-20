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Дембеле второй раз за две недели опоздал на тренрировку Барселоны

Испания
(1 голосов)

Игрок перепутал время

Дембеле второй раз за две недели опоздал на тренрировку Барселоны

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Французский вингер "Барселоны" Усман Дембеле второй раз за две недели не смог вовремя прибыть на тренировку команды. По установленным Хави правилам, игроки должны быть в раздевалке за полтора часа до её начала.

Ранее 24-летний француз стал первым игроком клуба, который был оштрафован при новом тренере Хави. Тогда он опоздал на 3 минуты.

На этой неделе Усман снова не явился на занятие в нужное время. Это была единственная утренняя тренировка команды за 5 дней, а Дембеле посчитал, что она должна пройти днем.

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В статье: Барселона Хави Усман Дембеле
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Источник:
Mundo Deportivo

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Комментарии (5)
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kalan-86 (Анкара)
20.11.2021 в 18:29
Мне откровенно уже жаль Барсу из-за этой покупки. Не игрок, а сплошное недоразумение.
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0
0
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Барселиниус (землянин)
20.11.2021 в 17:56
Для тормоза Дембеле я думаю можно уже сделать исключение и не наказывать его. Не, ну право же, жалко парня. А к тому же он ещё и негр, высшая раса, нельзя.
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+2
-2
Scorpion-1970 (Кривой Рог)
20.11.2021 в 17:53
Что, опять "расизм" разводите?
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0
-1
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Red_Cat (Салоники)
20.11.2021 в 17:52
будет играть за еду.
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+1
0
kalan-86 (Анкара)
20.11.2021 в 18:30
Он Мак.Дональдс предпочитает. Не дорого будет для клуба.
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0
0


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