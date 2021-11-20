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Примера. Браис спас Сельту, а Ракитич - Севилью

Испания
(1 голосов)

Сложный день для фаворитов в Испании

Примера. Браис спас Сельту, а Ракитич - Севилью

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Сельта" по-прежнему хороша на своем поле, "Вильярреал" все еще далек от лучших стандартов на выезде - вот вам резюме поединка.

"Подводники" забили после первой серьезной ошибки Дитуро в этом сезоне - Морено оставалось только попасть с метра в пустые ворота.

Впоследствии у "Вильярреала" было еще 2-3 убойных шанса, но аргентинский кипер "Сельты" исправился, потащив сложные выстрелы от Дья и, особенно, Тригейроса. Характера Дитуро не занимать.

Тем временем, Херонимо Рульи на противоположных воротах, видно, позавидовал бенефису своего коллеги, и тоже "отметился" - отбил простой удар прямо на набегавшего Браиса Мендеса. Это 1:1.

Концовка лучше удалась уже "Сельте", за которую могли отличиться Яго Аспас и Денис Суарес, но оба немножко промахнулись. Пожалуй, так оно и справедливее. После ничьей у "Кельтов" 14-е место и 13 баллов; у "Вильярреала" - 16 очков и 12-я строчка.

14-й тур. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Вильярреал" - 1:1

Голы: Браис Мендес, 72 - Альберто Морено, 27

"Сельта": Дитуро - Васкес, Айду (Фонтан, 79), Мурильо (Араухо, 46), Галан - Бельтран (Йокушлу, 85) - Браис Мендес, Денис Суарес, Нолито (Серви, 62) - Аспас, Мина (Тиаго Гальярдо, 46)

"Вильярреал": Рульи - Фойт (Орье, 83), Альбиоль, Пау Торрес, Педраса - Пенья (Пино, 69), Иборра, Парехо, Альберто Морено (Чуквезе, 83) - Тригейрос (Мой Гомес, 69) - Дья (Коклен, 83)

Предупреждения: Мина, 17 - Фойт, 45

Этот тур наверняка принесет еще не одну сенсацию. Все из-за мощного циклона, накрывшего большую половину Испании.

Под мощными ливнями поля быстро покрываются лужами; показать превосходство в технике невозможно, играть низом через пас - тоже. На первый план выходят силовая борьба, лонгболлы, стандарты. Именно в таком ключе "Алавес" сегодня остановил одного из лидеров Примеры.

Баски быстро открыли счет благодаря подаче с углового. "Севилья" ценой невероятных усилий отыгралась - Окампос замкнул прострел с правого фланга.

Тем не менее, перед перерывом Лукас выступил уже антигероем - привез пенальти, с которого Хоселу не без помощи скользкого газона переиграл Буну.

Второй тайм - борьба, борьба и совсем мало смысла. Мяч то и дело застревал в лужах, из-за этого играли больше верхом. "Севилья" в итоге отыгралась аж в добавленное время, когда всеми силами пошла вперед - Ракитич разрядил пушку из пределов штрафной.

В таблице "Алавес" благодаря ничьей поднялся на 14-е место с 14 очками; "Севилья" пока возглавляет таблицу с 28 баллами.

14-й тур. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Алавес" - 2:2

Голы: Окампос, 38, Ракитич, 90+2 - Лагуардия, 5, Хоселу, 45+7 (с пенальти)

"Севилья": Буну - Монтьель (Гомес, 68), Кунде, Диего Карлос, Аугустинссон (Сусо, 46, Мунир, 68) - Жордан, Фернандо, Оливер (Ракитич, 46) - Окампос, Рафа Мир, Идрисси (Акунья, 54)

"Алавес": Пачеко - Падилья, Лагуардия, Лежен, Дуарте - Лум (Пина, 59) - Эдгар Мендес (Миазга, 73), Понс (де ла Фуэнте, 86), Мойя, Риоха (Ману Гарсия, 86) - Хоселу

Предупреждения: Окампос, 45+6, Рафа Мир, 60, Ракитич, 90+4, Фернандо, 90+4 - Лум, 45, Дуарте, 50, Эдгар Мендес, 73, Лежен, 89

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В статье: Сельта (Виго) Севилья Вильярреал Алавес (Витория-Гастейс)
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