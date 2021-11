Примера. Браис спас Сельту, а Ракитич - Севилью

"Сельта" по-прежнему хороша на своем поле, "Вильярреал" все еще далек от лучших стандартов на выезде - вот вам резюме поединка.

"Подводники" забили после первой серьезной ошибки Дитуро в этом сезоне - Морено оставалось только попасть с метра в пустые ворота.

Впоследствии у "Вильярреала" было еще 2-3 убойных шанса, но аргентинский кипер "Сельты" исправился, потащив сложные выстрелы от Дья и, особенно, Тригейроса. Характера Дитуро не занимать.

Тем временем, Херонимо Рульи на противоположных воротах, видно, позавидовал бенефису своего коллеги, и тоже "отметился" - отбил простой удар прямо на набегавшего Браиса Мендеса. Это 1:1.

