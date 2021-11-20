Примера. Браис спас Сельту, а Ракитич - Севилью

"Сельта" по-прежнему хороша на своем поле, "Вильярреал" все еще далек от лучших стандартов на выезде - вот вам резюме поединка.

"Подводники" забили после первой серьезной ошибки Дитуро в этом сезоне - Морено оставалось только попасть с метра в пустые ворота.

Впоследствии у "Вильярреала" было еще 2-3 убойных шанса, но аргентинский кипер "Сельты" исправился, потащив сложные выстрелы от Дья и, особенно, Тригейроса. Характера Дитуро не занимать.

Тем временем, Херонимо Рульи на противоположных воротах, видно, позавидовал бенефису своего коллеги, и тоже "отметился" - отбил простой удар прямо на набегавшего Браиса Мендеса. Это 1:1.

2 - Diego Costa, Sergio Ramos & Alavés' Víctor Laguardia ???????? are the only players to score more than one goal from a corner piece vs Sevilla at Sánchez-Pizjuán in #LaLiga since at least 2003/04 season. Strategy#SevillaFCAlaves pic.twitter.com/PseKxH3Spk — OptaJose (@OptaJose) November 20, 2021

Концовка лучше удалась уже "Сельте", за которую могли отличиться Яго Аспас и Денис Суарес, но оба немножко промахнулись. Пожалуй, так оно и справедливее. После ничьей у "Кельтов" 14-е место и 13 баллов; у "Вильярреала" - 16 очков и 12-я строчка.

14-й тур. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Вильярреал" - 1:1

Голы: Браис Мендес, 72 - Альберто Морено, 27

"Сельта": Дитуро - Васкес, Айду (Фонтан, 79), Мурильо (Араухо, 46), Галан - Бельтран (Йокушлу, 85) - Браис Мендес, Денис Суарес, Нолито (Серви, 62) - Аспас, Мина (Тиаго Гальярдо, 46)

"Вильярреал": Рульи - Фойт (Орье, 83), Альбиоль, Пау Торрес, Педраса - Пенья (Пино, 69), Иборра, Парехо, Альберто Морено (Чуквезе, 83) - Тригейрос (Мой Гомес, 69) - Дья (Коклен, 83)

Предупреждения: Мина, 17 - Фойт, 45

Этот тур наверняка принесет еще не одну сенсацию. Все из-за мощного циклона, накрывшего большую половину Испании.

Под мощными ливнями поля быстро покрываются лужами; показать превосходство в технике невозможно, играть низом через пас - тоже. На первый план выходят силовая борьба, лонгболлы, стандарты. Именно в таком ключе "Алавес" сегодня остановил одного из лидеров Примеры.

Баски быстро открыли счет благодаря подаче с углового. "Севилья" ценой невероятных усилий отыгралась - Окампос замкнул прострел с правого фланга.

Тем не менее, перед перерывом Лукас выступил уже антигероем - привез пенальти, с которого Хоселу не без помощи скользкого газона переиграл Буну.

55 - Only Davor Suker (113) has been the Croatian player to have scored the most goals in #LaLiga ever than Ivan Rakitic ???????? (55 level with Alen Peternac). God@SevillaFC_ENG #SevillaFCAlaves #SevillaAlaves pic.twitter.com/4wQDjBuic6 — OptaJose (@OptaJose) November 20, 2021

Второй тайм - борьба, борьба и совсем мало смысла. Мяч то и дело застревал в лужах, из-за этого играли больше верхом. "Севилья" в итоге отыгралась аж в добавленное время, когда всеми силами пошла вперед - Ракитич разрядил пушку из пределов штрафной.

В таблице "Алавес" благодаря ничьей поднялся на 14-е место с 14 очками; "Севилья" пока возглавляет таблицу с 28 баллами.

14-й тур. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Алавес" - 2:2

Голы: Окампос, 38, Ракитич, 90+2 - Лагуардия, 5, Хоселу, 45+7 (с пенальти)

"Севилья": Буну - Монтьель (Гомес, 68), Кунде, Диего Карлос, Аугустинссон (Сусо, 46, Мунир, 68) - Жордан, Фернандо, Оливер (Ракитич, 46) - Окампос, Рафа Мир, Идрисси (Акунья, 54)

"Алавес": Пачеко - Падилья, Лагуардия, Лежен, Дуарте - Лум (Пина, 59) - Эдгар Мендес (Миазга, 73), Понс (де ла Фуэнте, 86), Мойя, Риоха (Ману Гарсия, 86) - Хоселу

Предупреждения: Окампос, 45+6, Рафа Мир, 60, Ракитич, 90+4, Фернандо, 90+4 - Лум, 45, Дуарте, 50, Эдгар Мендес, 73, Лежен, 89