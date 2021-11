Примера. Атлетико - Осасуна 1:0. Вымучили

"Осасуна" ранее уже играла 0:0 в Мадриде против "Реала". Сегодня она почти повторила тот же фокус на поле "Атлетико". Почти.

Баски явно приехали в столицу, чтобы защищать нули. На это намекала схема с пятью защитниками, отказ от владения мячом, очень редкие вылазки на чужую половину.

По сути, за весь матч у "Осасуны" впереди были только дальний удар от Торро и попытка Кике в руки Облака. Больше толком ничего не было.

"Атлетико" владел мячом очень много, но за 90 минут так и не придумал ничего интереснее навесов с флангов. Сколько их было? Сто? Двести? Ну не меньше, честное слово!

0 - Only vs Alaves last June Atlético de Madrid made more shots (eight) without on target any of them at the half time than today vs @caosasuna_en (six) in a single game at Wanda Metropolitano in all competitions. Obstructed#AtletiOsasuna #Atletico pic.twitter.com/yRsxvYydTJ