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Примера. Атлетико - Осасуна 1:0. Вымучили

Испания
(1 голосов)

Тысячный по счету навес таки дал результат

Примера. Атлетико - Осасуна 1:0. Вымучили

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Осасуна" ранее уже играла 0:0 в Мадриде против "Реала". Сегодня она почти повторила тот же фокус на поле "Атлетико". Почти.

Баски явно приехали в столицу, чтобы защищать нули. На это намекала схема с пятью защитниками, отказ от владения мячом, очень редкие вылазки на чужую половину.

По сути, за весь матч у "Осасуны" впереди были только дальний удар от Торро и попытка Кике в руки Облака. Больше толком ничего не было.

"Атлетико" владел мячом очень много, но за 90 минут так и не придумал ничего интереснее навесов с флангов. Сколько их было? Сто? Двести? Ну не меньше, честное слово!

Другая проблема "Матрасников" была в том, что Луис Суарес после матчей за Уругвай был готов от силы на 50%, так что толкового адресата для навесов не хватало. Гризманн проигрывал практически всю борьбу. Вспомнить француза довелось лишь после гола из очевидного офсайда в начале второго тайма. А затем его поменяли.

Врсалько, Коке, Лемар - все только грузили в штрафную, и лишь Карраско с помощью "марсельской рулетки" добрался почти до вратарского, но пробил чуть мимо штанги.

Казалось, ничья неминуема, но на 87-й минуте энный по счету навес таки нашел голову Фелипе, и это - 1:0!

Благодаря подключению бразильского стоппера команда Симеоне идет 4-й с 26 очками. У "Осасуны" 8-е место, 19 очков и серия из пяти кряду матчей без побед.

14-й тур. Мадрид. "Ванда Метрополитано"

"Атлетико" - "Осасуна" - 1:0

Гол: Фелипе, 87

"Атлетико": Облак - Врсалько (Мартин, 85), Савич, Фелипе, Эрмосо - Коке - Корреа (Суарес, 65), Льоренте (Кондогбья, 75), Лемар (де Пауль, 65), Карраско - Гризманн (Матеус Кунья, 75)

"Осасуна": Эррера - Видаль, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Крус, Ману Санчес (Роберто Санчес, 88) - Монкайола (Барха, 88), Торро (Ойер, 66), Брашанац (Иньиго Перес, 75) - Кике, Авила (Будимир, 66)

Предупреждения: Гризманн, 45, Мартин, 89 - Торро, 56, Давид Гарсия, 82

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В статье: Атлетико (Мадрид) Осасуна (Памплона)
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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
20.11.2021 в 21:46
Типичное Атлетикко блъ...
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