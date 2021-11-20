Примера. Барселона - Эспаньол 1:0. Хави начинает с победы в дерби

Долгожданный дебют Хави у руля каталонцев не подкачал. Всего за две недели в "Барсе" знаменитый полузащитник вернул футбол, который интересно смотреть.

"Эспаньол" был лучше лишь в финальные 10 минут игры, когда де Томас головой попал в штангу, а Димата - вообще никуда. Бог его знает, как он промахнулся.

Пока же на поле был Бускетс, "Кулес" быстро накрывали соперника на его половине, создавали численное преимущество, не позволяя оглядеться по сторонам. Это создавало основу для доминирования.

В нападении "Барса" делала ставку на быстрый розыгрыш мяча перед штрафной, где ключевое влияние имел Гави. Его финты и проникающие передачи делали разницу. Плюс и он, и Френки де Йонг активно заигрывали Альбу слева, откуда Жорди выполнял фирменно опасные кроссы.

7 - No player has won more points with his goals than @FCBarcelona's Memphis Depay ???????? in @LaLigaEN this season (7 points with 7 goals, level with Mikel Oyarzabal ????????, 7 with 6). Critical. pic.twitter.com/EMjWul7bvN — OptaJose (@OptaJose) November 20, 2021

В первом тайме с его паса обязан был забить дебютант Ахомач, но пальнул в небеса. Хави не простил и снял его уже в перерыве.

Выстрелы Депая и Бускетса Диего Лопес тащил, как мог, но удержать ничью 39-летнему вратарю все равно не удалось. Очередная проникающая передача Гави нашла Мемфиса, того сбили, и сам голландец с точки расстрелял ворота.

Этот гол не сказался на характере матча - "Эспаньол" нервничал и лез в драку при каждом стыке, но футбол заиграл лишь когда "Барса" устала. Будь Эззальзули чуть удачливее - счет уже к 80-й минуте был бы 2:0 или 3:0.

11 - @FCBarcelona attempted 11 shots against Espanyol (four shots on target), their highest total in a first half of a match this season in all competitions. Optimism. pic.twitter.com/HHWIG69Ulh — OptaJose (@OptaJose) November 20, 2021

Впрочем, победа есть победа. 6-2 по ударам в створ; 65% владения мячом с точностью передач 89% - это сильно. Но еще важнее 17-16 в пользу "Барсы" по отборам и 12-9 по выигранным верховых единоборствам. Кажется, Хави заново учит команду сражаться.

Работы, впрочем, непочатый край. В таблице "Кулес" пока 6-е с 20 очками. У "Эспаньола" - 17 баллов и 11-я строчка.

14-й тур. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Эспаньол" - 1:0

Гол: Депай, 48 (с пенальти)

"Барселона": тер Штеген - Мингеса (Араухо, 88), Пике, Эрик Гарсия, Альба - Нико Гонсалес (Демир, 88), Бускетс (Пуч, 78), де Йонг - Ахомач (Эззальзули, 46), Депай, Гави (Коутиньо, 70)

"Эспаньол": Диего Лопес - Видаль, Серхи Гомес, Кабрера, Педроса - Давид Лопес (Морланес, 56) - Эмбарба (Ву Лей, 78), Эррера (Димата, 78), Дардер (Морон, 90+4), Пуадо (Меламед, 56) - де Томас

Предупреждения: Эззальзули, 59, Мингеса, 64, Френки де Йонг, 83. тер Штеген, 88 - Педроса, 59, Кабрера, 90+2