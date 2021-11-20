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Примера. Барселона - Эспаньол 1:0. Хави начинает с победы в дерби

Испания
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(1 голосов)

В концовке сильно повезло

Примера. Барселона - Эспаньол 1:0. Хави начинает с победы в дерби

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Долгожданный дебют Хави у руля каталонцев не подкачал. Всего за две недели в "Барсе" знаменитый полузащитник вернул футбол, который интересно смотреть.

"Эспаньол" был лучше лишь в финальные 10 минут игры, когда де Томас головой попал в штангу, а Димата - вообще никуда. Бог его знает, как он промахнулся.

Пока же на поле был Бускетс, "Кулес" быстро накрывали соперника на его половине, создавали численное преимущество, не позволяя оглядеться по сторонам. Это создавало основу для доминирования.

В нападении "Барса" делала ставку на быстрый розыгрыш мяча перед штрафной, где ключевое влияние имел Гави. Его финты и проникающие передачи делали разницу. Плюс и он, и Френки де Йонг активно заигрывали Альбу слева, откуда Жорди выполнял фирменно опасные кроссы.

В первом тайме с его паса обязан был забить дебютант Ахомач, но пальнул в небеса. Хави не простил и снял его уже в перерыве.

Выстрелы Депая и Бускетса Диего Лопес тащил, как мог, но удержать ничью 39-летнему вратарю все равно не удалось. Очередная проникающая передача Гави нашла Мемфиса, того сбили, и сам голландец с точки расстрелял ворота.

Этот гол не сказался на характере матча - "Эспаньол" нервничал и лез в драку при каждом стыке, но футбол заиграл лишь когда "Барса" устала. Будь Эззальзули чуть удачливее - счет уже к 80-й минуте был бы 2:0 или 3:0.

Впрочем, победа есть победа. 6-2 по ударам в створ; 65% владения мячом с точностью передач 89% - это сильно. Но еще важнее 17-16 в пользу "Барсы" по отборам и 12-9 по выигранным верховых единоборствам. Кажется, Хави заново учит команду сражаться.

Работы, впрочем, непочатый край. В таблице "Кулес" пока 6-е с 20 очками. У "Эспаньола" - 17 баллов и 11-я строчка.

14-й тур. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Эспаньол" - 1:0

Гол: Депай, 48 (с пенальти)

"Барселона": тер Штеген - Мингеса (Араухо, 88), Пике, Эрик Гарсия, Альба - Нико Гонсалес (Демир, 88), Бускетс (Пуч, 78), де Йонг - Ахомач (Эззальзули, 46), Депай, Гави (Коутиньо, 70)

"Эспаньол": Диего Лопес - Видаль, Серхи Гомес, Кабрера, Педроса - Давид Лопес (Морланес, 56) - Эмбарба (Ву Лей, 78), Эррера (Димата, 78), Дардер (Морон, 90+4), Пуадо (Меламед, 56) - де Томас

Предупреждения: Эззальзули, 59, Мингеса, 64, Френки де Йонг, 83. тер Штеген, 88 - Педроса, 59, Кабрера, 90+2

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В статье: Барселона Хави Эспаньол (Барселона)
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Комментарии (22)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
21.11.2021 в 00:55
Барселонцев с победой !!!
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0
0
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NORDOS
21.11.2021 в 00:56
за таку перемогу можна пити хіба що з горя
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0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
21.11.2021 в 00:55
hardcorepwnz (Украина) А что новое ты хотел сегодня увидеть? Тренер принял команду две недели тому назад с некоторыми травмированными игроками и что сразу чудо должно произойти? Три очка взяли и хорошо.
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0
0
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Loader (Днепр)
21.11.2021 в 00:18
Столько здесь неожиданно болельщиков Эспаньола. Даже игру не поленились посмотреть.
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+1
0
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NORDOS
21.11.2021 в 00:20
вау! ти нарешті до трьох навчився рахувати. вітаю! осилив цю цифру в 60років
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0
-2
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Loader (Днепр)
21.11.2021 в 00:26
Не льсти себе, мальчик. То, что я на тебя иногда обращаю внимание, ни о чем не говорит. На уличную грязь я тоже обращаю внимание. Разницы не ощущаю.
+2
0
avatar
NORDOS
21.11.2021 в 00:28
коли п'яний в канаві лежиш як свиня? я чомусь думав, що в тебе це повсякденний вигляд
0
-2
avatar
NORDOS
21.11.2021 в 00:30
давай по матчу кажи
0
-1
avatar
NORDOS
21.11.2021 в 00:34
а то поки твої друзі шарят по сайтах в пошуках відмазок від більш розумних фанатів барси тут трохи скушновато
+1
0
oda1979 (Запорожье)
21.11.2021 в 00:16
Одному середняку повезло чуть больше. Игра равных соперников. Эспаньола был ближе к победе
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+1
-2
avatar
йоперний театр (Наш футбол)
21.11.2021 в 00:11
Нормально для начала, там посмотрим. Поздравляю Барселону.
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+2
0
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NORDOS
21.11.2021 в 00:15
з чим?
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0
-1
avatar
NORDOS
21.11.2021 в 00:18
там не було пенальті. гравець в м'яч зіграв
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0
-1
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Spokoyno (Київ)
21.11.2021 в 00:08
Вдала гра для нового наставника Утім свої не райдужні перспективи та гори роботи Хаві побачив... Бо ЖАХист вистояв лише завдяки недостатньої вправності суперників!
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+1
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
21.11.2021 в 00:00
Дещо пощастило, але загалом не поганий дебют Хаві вийшов, головне перемогли! Місцями Барселона нагадувала саму себе за кращих часів, але це було в дуже короткий проміжок часу, проблеми нікуди не зникли, і це не дивно....Є з кого ліпити нову команду тренеру, багато перспективної молоді є!Гаві просто красень, велике майбутнє в пацана передбачаю. Сподобався Еззальзулі- сміливий і технічний...Навіть вболівальники, склалось враження, по іншому вболівали сьогодні!!!
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hardcorepwnz (Украина)
20.11.2021 в 23:59
Ну такое. Ахомахи и Эзазули это конечно хорошо, но ничего нового не увидели. По сути, это тот же матч с Сельтой, только Эспаньол имел кучу убойных возможностей и ни разу не забил.
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NORDOS
21.11.2021 в 00:01
побільшало від барси брудної гри. це видно неозброєним оком. відмашки. той горбатий мароканець на червону награв
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hardcorepwnz (Украина)
21.11.2021 в 00:05
Ну да, и навесов поменьше стало. Горбатый мароканец (мне всю трансляцию казалось что он сутулый) - новый Месси))
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0
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NORDOS
21.11.2021 в 00:14
з такою поставою треба було в хокей воротарем ітину побачимо, що за футболіст буде. техніка й різкість є, а от зі швидкістю проблеми-його в одному епізоді захистник наче на велосипеді наздогнавчимось Ярмоленка мені це нагадало
+1
-1
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hardcorepwnz (Украина)
21.11.2021 в 00:33
Вообще интересно он прорывался, по крайней мере, хоть что-то пытался делать, брать игру на себя. Одними перекатами уже никого не удивить. А так да, молодой Ярмола))
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0
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NORDOS
20.11.2021 в 23:59
єб@@@@@@@@тьепічний відскок. арбітр - герой матча!
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hardcorepwnz (Украина)
21.11.2021 в 00:00
Та да, РДТ теперь не вернут в Мадрид, надо было не запарывать моменты))
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