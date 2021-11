Примера. Барселона - Эспаньол 1:0. Хави начинает с победы в дерби

Долгожданный дебют Хави у руля каталонцев не подкачал. Всего за две недели в "Барсе" знаменитый полузащитник вернул футбол, который интересно смотреть.

"Эспаньол" был лучше лишь в финальные 10 минут игры, когда де Томас головой попал в штангу, а Димата - вообще никуда. Бог его знает, как он промахнулся.

Пока же на поле был Бускетс, "Кулес" быстро накрывали соперника на его половине, создавали численное преимущество, не позволяя оглядеться по сторонам. Это создавало основу для доминирования.

В нападении "Барса" делала ставку на быстрый розыгрыш мяча перед штрафной, где ключевое влияние имел Гави. Его финты и проникающие передачи делали разницу. Плюс и он, и Френки де Йонг активно заигрывали Альбу слева, откуда Жорди выполнял фирменно опасные кроссы.

7 - No player has won more points with his goals than @FCBarcelona's Memphis Depay ???????? in @LaLigaEN this season (7 points with 7 goals, level with Mikel Oyarzabal ????????, 7 with 6). Critical. pic.twitter.com/EMjWul7bvN