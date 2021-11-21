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Хави – о матче с Эспаньолом: Нам пришлось помучиться, но сейчас легких побед и не бывает

Испания
(1 голосов)

Дебют оказался удачным

Хави – о матче с Эспаньолом: Нам пришлось помучиться, но сейчас легких побед и не бывает

фото - ФК Барселона

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал победу своих подопечных в его первом же матче на посту главного тренера каталонцев:

"Я счастлив. Нам пришлось помучиться, но сейчас легких побед и не бывает. Надо прибавлять. Очевидно, что нас заразил энтузиазм фанатов, и команда благодаря этому отдала все силы.

Мы будем играть лучше, лучше будем атаковать. Мы набрали три очень важных очка. В первом тайме мы иногда играли хорошо, но не всегда понимали, как поступать с открытыми зонами. У нас много работы впереди. Когда начинаешь с победы, все становится проще”, – сказал Хави.

Отметим, что эта победа стала первой для "блауграны" в Ла Лиге с 17 октября. Сейчас "Барселона" располагается на шестой позиции, имея в активе 20 очков, и уступает лидеру восемью зачетными пунктами.

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В статье: Барселона Хави Эспаньол (Барселона)
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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NORDOS
21.11.2021 в 12:01
чаві ти від Реброва в барсу втік, але і тут тебе карма наздожене. не завжди арбітри допомагати будуть як в цьому матчі
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