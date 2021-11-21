Хави – о матче с Эспаньолом: Нам пришлось помучиться, но сейчас легких побед и не бывает

Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал победу своих подопечных в его первом же матче на посту главного тренера каталонцев:

"Я счастлив. Нам пришлось помучиться, но сейчас легких побед и не бывает. Надо прибавлять. Очевидно, что нас заразил энтузиазм фанатов, и команда благодаря этому отдала все силы.

Мы будем играть лучше, лучше будем атаковать. Мы набрали три очень важных очка. В первом тайме мы иногда играли хорошо, но не всегда понимали, как поступать с открытыми зонами. У нас много работы впереди. Когда начинаешь с победы, все становится проще”, – сказал Хави.