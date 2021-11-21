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Анчелоттти: У Бэйла особое отношение к сборной Уэльса, но он хочет играть и за Реал
Тренер оценил своего подопечного
Фото: facebook.com/RealMadrid
Наставник "Реал Мадрид" Карло Анчелотти дал комментарий перед игрой с "Гранадой" в 14-м туре Ла Лиги.
"Впереди у нас очень интересный и важный этап. Команда смотрится хорошо, мы готовы и надеемся, что сможем продолжить серию успешных результатов, которые были у нас перед паузой на матчи сборных.
Ситуация с Бэйлом была достаточно прозрачной. Ему разрешили ехать в сборную, там его состояние оценили, он сыграл и получил травму. Возможно, оценка была недостаточно точной. Теперь нам нужно добиться его выздоровления, потому что мы верим, что он может быть полезен нам в этом сезоне.
Очевидно, у Бэйла особое отношение к сборной Уэльса, но он хочет играть и за "Реал". Ему не терпится вернуться на поле", – сказал Анчелотти.
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