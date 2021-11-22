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Голеадор, да еще и знакомый. Хави хочет пригласить в Барселону нападающего Аль-Садда
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Al Sadd
Наставник каталонской "Барселоны" Хави Эрнандес хочет усилить линию атаки первой команды "сине-гранатовых". Испанский специалист заинтересован в приглашении в клуб форварда "Аль-Садда" Багдада Бунеджаха.
По информации Diario Sport, Хави желает пойти на такой шаг, так как много нападающих команды пребывает в лазарете (Агуэро, Брайтвайт, Фати), тем более, сделка не будет дорогой для "Барселоны". Тренер и 29-летний игрок хорошо знакомы по совместной работе в катарском клубе.
Отметим, что Багдад играет за "Аль-Садд" с 2015 года (108 матчей в чемпионате Катара и 128 голов). В этой кампании первенства форвард сыграл 705 минут, забил 11 голов и отдал 3 ассиста.
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