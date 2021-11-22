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Голеадор, да еще и знакомый. Хави хочет пригласить в Барселону нападающего Аль-Садда

Испания
(1 голосов)

Вы будете шокированы, когда узнаете, сколько этот парень забивает

Голеадор, да еще и знакомый. Хави хочет пригласить в Барселону нападающего Аль-Садда

Al Sadd

Новина українською

Наставник каталонской "Барселоны" Хави Эрнандес хочет усилить линию атаки первой команды "сине-гранатовых". Испанский специалист заинтересован в приглашении в клуб форварда "Аль-Садда" Багдада Бунеджаха.

По информации Diario Sport, Хави желает пойти на такой шаг, так как много нападающих команды пребывает в лазарете (Агуэро, Брайтвайт, Фати), тем более, сделка не будет дорогой для "Барселоны". Тренер и 29-летний игрок хорошо знакомы по совместной работе в катарском клубе.

Отметим, что Багдад играет за "Аль-Садд" с 2015 года (108 матчей в чемпионате Катара и 128 голов). В этой кампании первенства форвард сыграл 705 минут, забил 11 голов и отдал 3 ассиста.

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В статье: Хави Эрнандес Барселона Аль-Садд (Доха) Багдад Бунеджа
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Источник:
Sport.es

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Комментарии (5)
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oda1979 (Запорожье)
22.11.2021 в 14:32
Ну ваще..
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+1
0
avatar
NORDOS
22.11.2021 в 14:23
а ось і "люк де йонг" від чаві фізруки мислять однаково
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+2
-1
prockop4uck (Киев)
22.11.2021 в 13:52
Это уже дно или есть смысл ждать приглашения Селезнева?
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+2
-1
Dr. House (Поділля)
22.11.2021 в 13:36
Уровень нынешней Барселоны...)))
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+3
-1
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
22.11.2021 в 14:04
Просто араби обіцяють відкат))
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+3
-1


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