Эден Азар пропустит матч с Шерифом

Бельгийский нападающий мадридского "Реала" Эден Азар не полетит с командой в Тирасполь (Молдавия) на выездную игру с "Шерифом" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. У футболиста диагностирован гастроэнтерит, пишет журналист Карлос Родригез в своём "твиттере".

Матч между "Шерифом" и "Реалом" состоится в среду, 24 ноября.

После перехода в "Реал" летом 2019 года Азар регулярно выбывает из строя по причине травм.

В нынешнем сезоне Эден провёл за "Королевский клуб" 10 матчей в Ла Лиге и отметился лишь одной результативной передачей.