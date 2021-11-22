Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эден Азар пропустит матч с Шерифом
У игрока диагностирован гастроэнтерит
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Бельгийский нападающий мадридского "Реала" Эден Азар не полетит с командой в Тирасполь (Молдавия) на выездную игру с "Шерифом" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. У футболиста диагностирован гастроэнтерит, пишет журналист Карлос Родригез в своём "твиттере".
Матч между "Шерифом" и "Реалом" состоится в среду, 24 ноября.
После перехода в "Реал" летом 2019 года Азар регулярно выбывает из строя по причине травм.
В нынешнем сезоне Эден провёл за "Королевский клуб" 10 матчей в Ла Лиге и отметился лишь одной результативной передачей.
Популярное сейчас
- Дани Алвес - гений, но и мина замедленного действия. Кажется, Хави начал не с того
- Динамо - Бавария. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лига чемпионов
- Разгром от Ворсклы, поражение Шевченко, увольнение Сульшера. Главные новости за 21 ноября
- Дебюты Хави и Шевченко, проверка Арсенала на прочность. Какой футбол смотреть на выходных
- Не могу назвать его мужчиной. Даша Савина высказалась про Дениса Попова
- Супруга Зубкова: Мой муж должен зарабатывать от 10 тысяч евро. Мне нужно три