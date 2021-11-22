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Эден Азар пропустит матч с Шерифом

Испания
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У игрока диагностирован гастроэнтерит

Эден Азар пропустит матч с Шерифом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Бельгийский нападающий мадридского "Реала" Эден Азар не полетит с командой в Тирасполь (Молдавия) на выездную игру с "Шерифом" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. У футболиста диагностирован гастроэнтерит, пишет журналист Карлос Родригез в своём "твиттере".

Матч между "Шерифом" и "Реалом" состоится в среду, 24 ноября.

После перехода в "Реал" летом 2019 года Азар регулярно выбывает из строя по причине травм.

В нынешнем сезоне Эден провёл за "Королевский клуб" 10 матчей в Ла Лиге и отметился лишь одной результативной передачей.

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В статье: Эден Азар Реал (Мадрид)
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