Хави: Барсе не время задирать нос, но у нас отличная возможность выйти в плей-офф и взять реванш

Главный тренер "Барселоны" Хави на предматчевой пресс-конференции высказался о предстоящем матче с "Бенфикой" в Лиге чемпионов. "Всё очень просто – надо выиграть один из двух оставшихся матчей", – приводит его слова Mundo Deportivo.

"Мы превосходили "Эспаньол" и играли хорошо до 82-й минуты, после чего лучше стал играть он. Завтра все будет не так, как в субботу.

"Бенфика" опытная, хорошо подготовленная физически команда. Будет тяжело, ведь это Лига чемпионов, ритм тут совсем иной. Мы готовы к тому, чтобы побороться с "Бенфикой", и если победим, то выйдем в плей-офф.

"Барселоне" сейчас не время задирать нос, но сохранять оптимизм необходимо. Надо играть храбро, идти в атаку и стараться победить. Но этой команде мы уступили 0:3, и это факт.

Я рассматриваю это как возможность для нас, я не ощущаю никакого дополнительного давления. У нас отличная возможность выйти в плей-офф и взять реванш, а также показать что мы – "Барса", что мы на своем поле. Мне нравится это испытание.

Я с огромным уважением отношусь к Жорже Жезушу, а "Бенфика" – отличная команда. Мы постараемся сыграть по-своему, но будет непросто. Однако мы будем биться.

Ранее мы проиграли "Бенфике" и "Баварии" – и матчи против них у нас и остались. Все очень просто: надо выиграть один из двух матчей", – сказал Хави.

Напомним, что "Барселона" и "Бенфика" сыграют 23 ноября, начало – в 22:00 по киевскому времени.