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Хави: Барсе не время задирать нос, но у нас отличная возможность выйти в плей-офф и взять реванш

Испания
(1 голосов)

Достаточно неуважительно, в отношении "Бенфики"

Хави: Барсе не время задирать нос, но у нас отличная возможность выйти в плей-офф и взять реванш

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави на предматчевой пресс-конференции высказался о предстоящем матче с "Бенфикой" в Лиге чемпионов. "Всё очень просто – надо выиграть один из двух оставшихся матчей", – приводит его слова Mundo Deportivo.

"Мы превосходили "Эспаньол" и играли хорошо до 82-й минуты, после чего лучше стал играть он. Завтра все будет не так, как в субботу.

"Бенфика" опытная, хорошо подготовленная физически команда. Будет тяжело, ведь это Лига чемпионов, ритм тут совсем иной. Мы готовы к тому, чтобы побороться с "Бенфикой", и если победим, то выйдем в плей-офф.

"Барселоне" сейчас не время задирать нос, но сохранять оптимизм необходимо. Надо играть храбро, идти в атаку и стараться победить. Но этой команде мы уступили 0:3, и это факт.

Я рассматриваю это как возможность для нас, я не ощущаю никакого дополнительного давления. У нас отличная возможность выйти в плей-офф и взять реванш, а также показать что мы – "Барса", что мы на своем поле. Мне нравится это испытание.

Я с огромным уважением отношусь к Жорже Жезушу, а "Бенфика" – отличная команда. Мы постараемся сыграть по-своему, но будет непросто. Однако мы будем биться.

Ранее мы проиграли "Бенфике" и "Баварии" – и матчи против них у нас и остались. Все очень просто: надо выиграть один из двух матчей", – сказал Хави.

Напомним, что "Барселона" и "Бенфика" сыграют 23 ноября, начало – в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Барселона Хави Бенфика
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Источник:
mundodeportivo.com

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Комментарии (20)
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Барселиниус (землянин)
22.11.2021 в 23:53
Надо играть храбро.. мы будем биться.. За такие слова уважаю. Осталось только донести это игрокам в уши и вдолбить в мозг.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
22.11.2021 в 23:56
Да подожди ты с игрой. Подскажи лучше куда мне бежать от папки желтопузого?
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0
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Барселиниус (землянин)
23.11.2021 в 00:02
Если тебе мало океана между тобой и папкой желтопуза, то беги в Антарктиду.
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
23.11.2021 в 00:03
0
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NORDOS
23.11.2021 в 00:03
твій дружок настільки сцикун, що, не здивуюсь, і за океаном від страху обсиратися буде
0
0
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NORDOS
22.11.2021 в 23:56
ахахах бійці - тікітачніки 17річні
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0
0
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Барселиниус (землянин)
23.11.2021 в 00:04
Вот, как раз таки пацаны и бьются нещадно, шоб ты знал.
0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
22.11.2021 в 23:26
A в чём проявляется неуважение? «Автор» ты сам то статью читал?
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+1
-1
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NORDOS
22.11.2021 в 23:30
а ти дурень і не розумієш? бачу, що ви всі припухли неадеквати
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0
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
22.11.2021 в 23:32
П Н Х прыщавый
0
0
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NORDOS
22.11.2021 в 23:39
ти завжди там
0
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NORDOS
22.11.2021 в 23:54
коли нікнейм зміниш, дурню? чи я зря його тобі повертав? на цьому хоча б зміни на правильну назву міста, неосвічена *уйня, а тоді інших повчай, сцикло
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0
0
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Барселиниус (землянин)
22.11.2021 в 23:57
А вы тут всё репетируете? Ну-ну..
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0
0
avatar
NORDOS
22.11.2021 в 23:11
чаві д@біл, попутав береги. звичайно буде підтримка арбітрів на користь барси як в матчі з еспаньолом та в обох матчах з Динамо. адекватному тренеру за таке має бути соромно, а воно от шо везре бридкий фізрук
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0
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
22.11.2021 в 23:29
Это твой папка д@бил, что позволил такому недоразумению на свет появиться. Тьфу на тебя гадость
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+1
0
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NORDOS
22.11.2021 в 23:35
ахахахякщо мій татко взнав, що ти таке говориш, то ти б давно з ногами в тазіку десь в середині київського водосховища риб кормивтак шо можеш радіти, що я не настільки д@біл як ти і для мене це як гра
0
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
22.11.2021 в 23:39
Так ты бедняжечка ещё и понятия не имеешь кто твой папка? И мамка не в курсе? Вот это ситуация…. И ты прав, игры шизофреников раздражают нормальных людей.
0
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NORDOS
22.11.2021 в 23:45
от тобі краще ніколи не знати хто він він то тебе не пощадить, розчавить як таргана і лизання ср@ки тут тобі не допоможуть
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
22.11.2021 в 23:53
Ох детский сад, я уже боюсь, не рассказывай мне такие страхи на ночь грядущую. PS. Это что тебя наказывают таким образом, ср@ки лижите? Вот извращенцы. Кошмар.
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NORDOS
22.11.2021 в 23:55
ні. це те, чим ти півжиття в совку займався та й далі продовжуєш
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