Дом нападающего Барселоны ограбили, пока его семья в гостиной смотрела футбол по телевизору

Дом футболиста каталонской "Барселоны" Ансу Фати ограбили во время поединка 14-го тура Ла Лиги с "Эспаньолом", об этом сообщает издание Marca.

Грабители проникли на верхние этажи, забрали деньги и драгоценности, в то время как семья исполнителя наблюдала за поединком Примеры по телевизору в гостиной на первом этаже. Звуки насторожили родственников Фати, они быстро вызвали полицию, но по приезду патруля воры уже скрылись.

Отмечается, что сигнализация и камеры видеонаблюдения в доме были выключены. Естественно, Ансу подал заявление в полицию.