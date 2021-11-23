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Дом нападающего Барселоны ограбили, пока его семья в гостиной смотрела футбол по телевизору
И такое бывает
Getty Images / Global Images Ukraine
Дом футболиста каталонской "Барселоны" Ансу Фати ограбили во время поединка 14-го тура Ла Лиги с "Эспаньолом", об этом сообщает издание Marca.
Грабители проникли на верхние этажи, забрали деньги и драгоценности, в то время как семья исполнителя наблюдала за поединком Примеры по телевизору в гостиной на первом этаже. Звуки насторожили родственников Фати, они быстро вызвали полицию, но по приезду патруля воры уже скрылись.
Отмечается, что сигнализация и камеры видеонаблюдения в доме были выключены. Естественно, Ансу подал заявление в полицию.
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