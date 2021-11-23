Месси – о назначении Хави в Барселону и своем потенциальном камбэке в Каталонию

Форвард "ПСЖ" Лионель Месси прокомментировал недавние изменения на тренерском мостике бывшей команды. Цитирует аргентинца Marca.

"Хави – тренер, который много знает. Он очень хорошо знает клуб, где ему все знакомо с самого детства. Его приход очень важен для молодых игроков. Не сомневаюсь, что с ним "Барселону" ждет сильный прогресс".

"Я всегда говорил, что когда-нибудь вернусь в "Барселону", потому что это мой дом и потому что я собираюсь там жить. И, очевидно, если я смогу внести свой вклад и помочь клубу, то я с радостью вернусь".