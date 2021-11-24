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Как живет и сколько зарабатывает Карим Бензема в Реале – Видео

Испания
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Свежее видео на канале Фолстена

Как живет и сколько зарабатывает Карим Бензема в Реале – Видео

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Карим Бензема является форвардом мадридского "Реала" и сборной Франции, многие видели видео-нарезки лучших голов этого футболиста, его фантастические удары и финты, но мало кто знает о личной жизни Бензема.

В этом ролике вы узнаете, сколько зарабатывает Бензема в "Реале", откуда еще ему капают деньги на карту, с кем дружит звездный форвард сливочных, в каком доме живет и какими владеет автомобилями. Естественно, речь пойдет и о семье, детях, а также жене футболиста. Правда ли все то, что показывает Бензема в Инстаграм?

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В статье: Франция Карим Бензема Реал (Мадрид)
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