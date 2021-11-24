Как живет и сколько зарабатывает Карим Бензема в Реале – Видео

Карим Бензема является форвардом мадридского "Реала" и сборной Франции, многие видели видео-нарезки лучших голов этого футболиста, его фантастические удары и финты, но мало кто знает о личной жизни Бензема.

В этом ролике вы узнаете, сколько зарабатывает Бензема в "Реале", откуда еще ему капают деньги на карту, с кем дружит звездный форвард сливочных, в каком доме живет и какими владеет автомобилями. Естественно, речь пойдет и о семье, детях, а также жене футболиста. Правда ли все то, что показывает Бензема в Инстаграм?