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Дешам о деле Бензема: Я поддерживаю его. Он этого не заслуживает
Радикально поменял своё мнение француз
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о наказании нападающего Карима Бензема по делу о шантаже Матье Вальбуэна. "Лично я всегда его поддерживал", – заявил менеджер.
Noël Le Graët says he has spoken to Didier Deschamps regarding Karim Benzema, and that no sanction will be imposed:— Get French Football News (@GFFN) November 24, 2021
“I support him. He doesn’t deserve it. This case should have been resolved earlier. There are more important ones which are judged within 6 months.” (RMC)
"Я поддерживаю его. Он этого не заслуживает. Это дело нужно было закрыть раньше. Есть более важные дела, которые рассматриваются в течение 6 месяцев.
Лично я всегда его поддерживал. Главный тренер имеет право вызывать кого захочет. Каждый должен подавать пример, а я знаю немало таких игроков, которые этого не делают.
Сегодня Бензема ценят те, кто любит футбол", – сказал Дешам.
Напомним, что Карим более 5 лет не выступал за сборную Франции из-за дела о шантаже Матье Вальбуэна.
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