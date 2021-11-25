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Педри выбыл до конца года из-за травмы
Футболист не поможет своей команде
Фото: fcbarcelona.com / Автор: неизвестен
Полузащитник "Барселоны" Педри выбыл из расположения команды до конца 2021 года, сообщает Marca.
Как сообщает источник, 19-летний футболист не сможет сыграть за команду до января 2022 года. Это решение было принято медицинским штабом "Барселоны" после обследования.
Педри получил травму в матче против "Баварии" в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов (0:3), а затем в игре против "Бенфики" во 2-м туре (0:3) усугубил повреждение.
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