Педри выбыл до конца года из-за травмы

Полузащитник "Барселоны" Педри выбыл из расположения команды до конца 2021 года, сообщает Marca.

Как сообщает источник, 19-летний футболист не сможет сыграть за команду до января 2022 года. Это решение было принято медицинским штабом "Барселоны" после обследования.

Педри получил травму в матче против "Баварии" в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов (0:3), а затем в игре против "Бенфики" во 2-м туре (0:3) усугубил повреждение.