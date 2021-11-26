Валенсия продлит контракт со своим капитаном

"Валенсия" предложила новый контракт защитнику и капитану команды Хосе Гайя. Об этом сообщил сам футболист.

"Я всегда говорил, что "Валенсия" всегда будет моим домом и моей командой. Мне очень комфортно здесь. Мой контракт рассчитан до июня 2023 года, и мы работаем над его продлением", – цитирует футболиста Goal.

Ранее "Валенсия" интересовалась форвардом "Вулверхэмптона".