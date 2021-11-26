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Валенсия продлит контракт со своим капитаном

Испания
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Новое соглашение рассчитано до 2023 года

Валенсия продлит контракт со своим капитаном

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Новина українською

"Валенсия" предложила новый контракт защитнику и капитану команды Хосе Гайя. Об этом сообщил сам футболист.

"Я всегда говорил, что "Валенсия" всегда будет моим домом и моей командой. Мне очень комфортно здесь. Мой контракт рассчитан до июня 2023 года, и мы работаем над его продлением", – цитирует футболиста Goal.

Ранее "Валенсия" интересовалась форвардом "Вулверхэмптона".

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В статье: Валенсия Хосе Гайя
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