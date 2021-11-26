  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. ПСЖ попытается подписать Винисиуса на замену Мбаппе
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ попытается подписать Винисиуса на замену Мбаппе

Испания
(1 голосов)

Осталось договориться с Реалом

ПСЖ попытается подписать Винисиуса на замену Мбаппе

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Пари Сен-Жермен" хочет приобрести полузащитника мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора.

Как сообщает El Nacional, 21-летний игрок рассматривается в качестве потенциальной замены Килиану Мбаппе, который планирует покинуть французскую команду.

Контракт Винисиуса с мадридским клубом действует до конца июня 2024 года.

В сезоне-2021/22 полузащитник сыграл в чемпионате Испании 14 матчей, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) ПСЖ Винисиус Жуниор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...