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ПСЖ попытается подписать Винисиуса на замену Мбаппе
Осталось договориться с Реалом
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Пари Сен-Жермен" хочет приобрести полузащитника мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора.
Как сообщает El Nacional, 21-летний игрок рассматривается в качестве потенциальной замены Килиану Мбаппе, который планирует покинуть французскую команду.
Контракт Винисиуса с мадридским клубом действует до конца июня 2024 года.
В сезоне-2021/22 полузащитник сыграл в чемпионате Испании 14 матчей, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.
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