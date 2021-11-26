Испания
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Названа степень серьезности травмы Алабы
Игрок может пропустить матч с Севильей
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Защитник "Реала" Давид Алаба получил повреждение в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Шерифа" (3:0). Углубленное обследование показало небольшое растяжение связок колена, но без более серьезных последствий, пишет Marca.
Скорее всего, Алаба пропустит воскресный матч чемпионата Испании с "Севильей", чтобы избежать возможного усугубления ситуации.
Напомним, что у Алабы хронические проблемы с правым коленом.
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