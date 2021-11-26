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Названа степень серьезности травмы Алабы

Испания
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Игрок может пропустить матч с Севильей

Названа степень серьезности травмы Алабы

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Защитник "Реала" Давид Алаба получил повреждение в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Шерифа" (3:0). Углубленное обследование показало небольшое растяжение связок колена, но без более серьезных последствий, пишет Marca.

Скорее всего, Алаба пропустит воскресный матч чемпионата Испании с "Севильей", чтобы избежать возможного усугубления ситуации.

Напомним, что у Алабы хронические проблемы с правым коленом.

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В статье: Давид Алаба Реал (Мадрид)
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