Примера. Атлетик - Гранада 2:2. Черная пятница для вратарей

"Атлетик" был явным фаворитом встречи, но не сдержал единственного скоростного форварда гостей - и в итоге едва не проиграл.

А началось все для хозяев прекрасно. "Гранада" абсолютно в своем стиле потеряла мяч в собственной штрафной, после чего Раулю Гарсии не составило труда расстрелять ворота с десяти метров.

У "Гранады" на это ответил скоростными проходами Дарвин Мачис, которому, когда он в ударе, не страшны даже "Реал" с "Барсой" вместе взятые. Сегодня был именно такой день. Венесуэлец легко оббежал Лекуэ и поразил дальний угол, сравняв счет на 25-й минуте.

Немного погодя Дарвин проскочил уже по центру, пробил и после рикошета мяч оказался у Молины - тому оставалось лишь проткнуть мяч мимо обескураженного Симона.

Raul Garcia (35) and Jorge Molina (39) have scored for Athletic Bilbao and Granada respectively, two of the oldest forwards in La Liga!



Darwin Machis got the other goal for Granada!



Granada lead 2-1 against Bilbao.