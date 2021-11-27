Примера. Атлетик - Гранада 2:2. Черная пятница для вратарей

"Атлетик" был явным фаворитом встречи, но не сдержал единственного скоростного форварда гостей - и в итоге едва не проиграл.

А началось все для хозяев прекрасно. "Гранада" абсолютно в своем стиле потеряла мяч в собственной штрафной, после чего Раулю Гарсии не составило труда расстрелять ворота с десяти метров.

У "Гранады" на это ответил скоростными проходами Дарвин Мачис, которому, когда он в ударе, не страшны даже "Реал" с "Барсой" вместе взятые. Сегодня был именно такой день. Венесуэлец легко оббежал Лекуэ и поразил дальний угол, сравняв счет на 25-й минуте.

Немного погодя Дарвин проскочил уже по центру, пробил и после рикошета мяч оказался у Молины - тому оставалось лишь проткнуть мяч мимо обескураженного Симона.

Raul Garcia (35) and Jorge Molina (39) have scored for Athletic Bilbao and Granada respectively, two of the oldest forwards in La Liga!



Darwin Machis got the other goal for Granada!



Granada lead 2-1 against Bilbao.#TheGoalpostNews #BilbaoGranada #Garcia #Molina #LaLiga pic.twitter.com/j5jvOIGscr — The Goalpost (@TGoalpost) November 26, 2021

Во втором тайме "Атлетику" повезло, что Мачис повредил заднюю поверхность бедра и ушел, ведь кроме него у "Гранады" никто и не атаковал. Это помогло баскам вернуться в игру.

Дважды мог забить Рауль Гарсия, но сперва потряс каркас, а затем просто не попал по мячу. "Гранада", однако, все равно не устояла и забила сама себе - защитники устроили цирк после прохода Иньяки, и в итоге мяч залетел за линию от Луиша Масимиану. Голкиперы старались, но в Черную пятницу им определенно не везло.

В таблице ничья не сказалась на перспективах команд: "Атлетик" 8-й с 20 очками; у "Гранады" 12 баллов и 16-я позиция.

15-й тур. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Гранада" - 2:2

Голы: Рауль Гарсия, 10, Масимиану, 76 (автогол) - Мачис, 25, Молина, 34

"Атлетик": Симон - Лекуэ, Ерай, Иньиго Мартинес, Баленсиага (Печарроман, 78) - Нико Уильямс, Венседор, Дани Гарсия (Уильямс, 60), Муниаин - Сансет (Саррага, 60), Рауль Гарсия

"Гранада": Масимиану - Кини, Херман Санчес (Абрам, 45), Торенте, Эскудеро - Рочина (Этеки, 66), Гоналон, Монторо - Суарес, Молина, Мачис (Нева, 54)

Предупреждения: Саррага, 62 - Монторо, 40, Херман Санчес, 77

Удаление: Иньиго Мартинес, 90+6