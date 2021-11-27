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Примера. Атлетик - Гранада 2:2. Черная пятница для вратарей

Испания
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Баски не справились с аутсайдером

Примера. Атлетик - Гранада 2:2. Черная пятница для вратарей

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Атлетик" был явным фаворитом встречи, но не сдержал единственного скоростного форварда гостей - и в итоге едва не проиграл.

А началось все для хозяев прекрасно. "Гранада" абсолютно в своем стиле потеряла мяч в собственной штрафной, после чего Раулю Гарсии не составило труда расстрелять ворота с десяти метров.

У "Гранады" на это ответил скоростными проходами Дарвин Мачис, которому, когда он в ударе, не страшны даже "Реал" с "Барсой" вместе взятые. Сегодня был именно такой день. Венесуэлец легко оббежал Лекуэ и поразил дальний угол, сравняв счет на 25-й минуте.

Немного погодя Дарвин проскочил уже по центру, пробил и после рикошета мяч оказался у Молины - тому оставалось лишь проткнуть мяч мимо обескураженного Симона.

Во втором тайме "Атлетику" повезло, что Мачис повредил заднюю поверхность бедра и ушел, ведь кроме него у "Гранады" никто и не атаковал. Это помогло баскам вернуться в игру.

Дважды мог забить Рауль Гарсия, но сперва потряс каркас, а затем просто не попал по мячу. "Гранада", однако, все равно не устояла и забила сама себе - защитники устроили цирк после прохода Иньяки, и в итоге мяч залетел за линию от Луиша Масимиану. Голкиперы старались, но в Черную пятницу им определенно не везло.

В таблице ничья не сказалась на перспективах команд: "Атлетик" 8-й с 20 очками; у "Гранады" 12 баллов и 16-я позиция.

15-й тур. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Гранада" - 2:2

Голы: Рауль Гарсия, 10, Масимиану, 76 (автогол) - Мачис, 25, Молина, 34

"Атлетик": Симон - Лекуэ, Ерай, Иньиго Мартинес, Баленсиага (Печарроман, 78) - Нико Уильямс, Венседор, Дани Гарсия (Уильямс, 60), Муниаин - Сансет (Саррага, 60), Рауль Гарсия

"Гранада": Масимиану - Кини, Херман Санчес (Абрам, 45), Торенте, Эскудеро - Рочина (Этеки, 66), Гоналон, Монторо - Суарес, Молина, Мачис (Нева, 54)

Предупреждения: Саррага, 62 - Монторо, 40, Херман Санчес, 77

Удаление: Иньиго Мартинес, 90+6

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В статье: Атлетик (Бильбао) Гранада
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