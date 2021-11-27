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Вингер Барселоны отказался переходить в Ньюкасл, несмотря на большую зарплату
Игрок хочеть проявить себя в команде Хави
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Полузащитник Усман Дембеле не собирается переходить из "Барселоны" в "Ньюкасл", который готов платить ему 15 миллионов евро в год и еще столько же в качестве подписного бонуса.
"Барселона" в свою очередь знает, что "Ньюкасл" общался с агентами Дембеле. Клуб продолжает переговоры с игроком по новому контракту. Отмечается, что пока стороны не могут договориться.
Дембеле хочет поучаствовать в интересном спортивном проекте, но понимает, что "Ньюкасл" не способен его предложить. Срок действующего контракта француза с "Барсой" истекает в июне 2022 года.
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