Вингер Барселоны отказался переходить в Ньюкасл, несмотря на большую зарплату

Полузащитник Усман Дембеле не собирается переходить из "Барселоны" в "Ньюкасл", который готов платить ему 15 миллионов евро в год и еще столько же в качестве подписного бонуса.

"Барселона" в свою очередь знает, что "Ньюкасл" общался с агентами Дембеле. Клуб продолжает переговоры с игроком по новому контракту. Отмечается, что пока стороны не могут договориться.

Дембеле хочет поучаствовать в интересном спортивном проекте, но понимает, что "Ньюкасл" не способен его предложить. Срок действующего контракта француза с "Барсой" истекает в июне 2022 года.