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Вингер Барселоны отказался переходить в Ньюкасл, несмотря на большую зарплату

Испания
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Игрок хочеть проявить себя в команде Хави

Вингер Барселоны отказался переходить в Ньюкасл, несмотря на большую зарплату

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Полузащитник Усман Дембеле не собирается переходить из "Барселоны" в "Ньюкасл", который готов платить ему 15 миллионов евро в год и еще столько же в качестве подписного бонуса.

"Барселона" в свою очередь знает, что "Ньюкасл" общался с агентами Дембеле. Клуб продолжает переговоры с игроком по новому контракту. Отмечается, что пока стороны не могут договориться.

Дембеле хочет поучаствовать в интересном спортивном проекте, но понимает, что "Ньюкасл" не способен его предложить. Срок действующего контракта француза с "Барсой" истекает в июне 2022 года.

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В статье: Барселона Ньюкасл Усман Дембеле
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Источник:
Diario Sport

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