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ПСЖ пытается сорвать переговоры Винисиуса с Реалом о новом контракте
Клуб заинтересован в услугах бразильца
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Французский "ПСЖ" хочет переманить вингера Винисиуса Жуниора из "Реала". Пытаясь сорвать переговоры игрока о новом контракте, парижане предлагали футболисту зарплату 17 млн евро в год.
Французский клуб хочет подписать Винисиуса, так как не может договориться с Килианом Мбаппе о новом контракте. Нападающий, наверняка, перейдет летом в "Реал" бесплатно.
В текущем сезоне Винисиус провел 18 матчей за "Реал" во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 7 результативных передач.
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