  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. ПСЖ пытается сорвать переговоры Винисиуса с Реалом о новом контракте
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ пытается сорвать переговоры Винисиуса с Реалом о новом контракте

Испания
(1 голосов)

Клуб заинтересован в услугах бразильца

ПСЖ пытается сорвать переговоры Винисиуса с Реалом о новом контракте

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Французский "ПСЖ" хочет переманить вингера Винисиуса Жуниора из "Реала". Пытаясь сорвать переговоры игрока о новом контракте, парижане предлагали футболисту зарплату 17 млн евро в год.

Французский клуб хочет подписать Винисиуса, так как не может договориться с Килианом Мбаппе о новом контракте. Нападающий, наверняка, перейдет летом в "Реал" бесплатно.

В текущем сезоне Винисиус провел 18 матчей за "Реал" во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 7 результативных передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) ПСЖ Винисиус Жуниор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ABC

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Loader (Днепр)
27.11.2021 в 21:13
Для ПСЖ этот обмен, возможно, к лучшему. Мбаппе слишком понтовый, а Винисиус, пройдя через несколько неудачных сезонов, остудил, кажется, свою молодую голову.
Ответить
0
0
avatar
Red_Cat (Салоники)
27.11.2021 в 21:08
любила жаба гадюку
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...