ПСЖ пытается сорвать переговоры Винисиуса с Реалом о новом контракте

Французский "ПСЖ" хочет переманить вингера Винисиуса Жуниора из "Реала". Пытаясь сорвать переговоры игрока о новом контракте, парижане предлагали футболисту зарплату 17 млн евро в год.

Французский клуб хочет подписать Винисиуса, так как не может договориться с Килианом Мбаппе о новом контракте. Нападающий, наверняка, перейдет летом в "Реал" бесплатно.

В текущем сезоне Винисиус провел 18 матчей за "Реал" во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 7 результативных передач.