Примера. Сельта под мокрым снегом победила Алавес, странный пенальти в Валенсии

Команды начали встречу при нормальной погоде, а заканчивали, когда над "Мендисорросой" шел мокрый снег. Нечасто увидишь такое в Испании.

"Сельта" ожидаемо больше владела мячом, но победить ей, откровенно говоря, повезло. У "Алавеса" были свои шансы - взять хотя бы попадание в каркас от Лума. Но имеем, что имеем.

Санти Мина открыл счет благодаря рикошету - Пачеко старался, но не смог отреагировать. Хоселу сравнял счет, замкнув подачу с фланга, но на сей раз его гола не хватило "Алавесу" для очка.

3 - Alaves's Joselu has scored in three LaLiga games in a row (four goals on aggregate) for the second time in his carreer (in May 2021 three goals in three league consecutive games). Streak. pic.twitter.com/2SaKrrAEsC — OptaJose (@OptaJose) November 27, 2021

Во втором тайме, когда снег уже лепил вовсю, мяч после навеса попал в руку кому-то из хозяев, и арбитр указал на точку. Аспас с пенальти пробил плохо, но успел добить мяч в сетку - удача была на его стороне.

В таблице победа подняла "Сельту" на 13-е место с 16 очками. У "Алавеса" - 15-я позиция и 14 баллов.

15-й тур. Виктория-и-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Сельта" - 1:2

Голы: Хоселу, 21 - Мина, 11, Аспас, 70

"Алавес": Пачеко - Падилья, Лагуардия, Лежен, Дуарте (Силла, 88) - Понс (Гвидетти, 78), Лум (Пина, 78), Мойя (Ману Гарсия, 78) - Эдгар Мендес (Пеллистри, 71), Хоселу, Риоха

"Сельта": Дитуро - Васкес, Айду, Араухо, Галан - Бельтран - Браис Мендес (Солари, 56), Денис Суарес (Тапиа, 56), Нолито (Серви, 46) - Аспас (Мурильо, 84), Мина (Тиаго Гальярдо, 66)

Предупреждения: Дуарте, 32, Лежен, 38, Падилья, 57 - Браис Мендес, 50, Тапиа, 85

Многие скажут, что "Летучих мышей" спас арбитр - и чем тут крыть? Так-то "Райо" больше наиграл на победу, чем хозяева "Местальи".

Пенальти, который в итоге реализовал Солер, был назначен за фол Савельича на Гедеше, который пребывал в офсайде. Интересно, чем мотивирует свое решение арбитр Алехандро Эрнандес Эрнандес? Пока что в соцсетях сплошное смятение.

"Райо" атаковал остро даже без своих лидеров Фалькао и Трехо. Унаи Лопес пробил чуть мимо с линии штрафной до перерыва, а во втором тайме его удар взял Силлессен. Яспер также потащил и выстрел Катены в касание, но Паласон успел добить мяч в сетку.

85% - Carlos Soler ???????? has scored 85% of the penalties he has taken for @valenciacf_en in @LaLigaEN (11/13). In addition, 46% of his goals in the competition have been from the penalty spot (11/24). Specialist. pic.twitter.com/g9NJptDGWk — OptaJose (@OptaJose) November 27, 2021

В концовке вратари обменялись крутыми сэйвами - особенно порадовал Димитриевский после удара Солера с трех метров.

С другой стороны, "Райо" и здесь выглядел лучше, организовав сразу две атаки 2 в 1. Забить помешала только жадность Бебе.

В таблице после ничьей у "Райо" 24 очка - и это 5-е место. "Валенсия" идет 9-й с 19 баллами.

15-й тур. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Райо Вальекано" - 1:1

Голы: Солер, 19 (с пенальти) - Паласон, 67

"Валенсия": Силессен - Фулькье, Диахаби, Альдерете, Гайя - Солер, Васс (Муса, 82), Гильямон (Коиндреди, 88), Элдер Кошта (Черышев, 82) - Гедеш (Гомес, 62), Уго Дуро (Маркос Андре, 88)

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Савельич, Катена, Фран Гарсия - Комесанья, Валентин (Кевин Родригеш, 90+3) - Паласон (Мартин, 79), Унаи Лопес (Посо, 59), Альваро Гарсия - Гвардиола (Бебе, 79)

Предупреждения: Солер, 27, Диахаби, 45, Альдерете, 45+2, Гайя, 55, Фулькье, 62, Васс, 68 - Савельич, 18, Комесанья, 54, Паласон, 55, Катена, 73, Валентин, 75

Самый скучный и бестолковый матч вечера. Два единственных удара в створ ворот пришлись на стартовые 10 минут, когда Ли Кан Ин и Дани Родригес поочередно проверили Сорию - тот не уснул.

"Хетафе" сумел отодвинуть игру от своих ворот ближе к середине первого тайма, но это было, скорее, чтоб не пропустить, чем ради забитых мячей. Рисковать команда Кике Санчеса Флореса не желала.

Да, был выстрел Сандро Рамиреса, была попытка Унала после кросса Суареса, был момент Оливеры - правда, последний был в офсайде. На этом все.

FT Mallorca 0-0 Getafe



The hosts were left frustrated as Getafe held firm.



Luis García Plaza's side are now winless in seven, but stay five points clear of danger.



Getafe register back-to-back clean sheets for the first time since September 2020.#LLL

???????? pic.twitter.com/QpcGfdAcVd — La Liga Lowdown ???????? (@LaLigaLowdown) November 27, 2021

Второй тайм вообще из категории "зачем мы это смотрели?" Вроде бы "Мальорка" включилась в игру, ускорила ее, но момент был всего один - Абдон пробил головой чуть мимо штанги.

В таблице у "Мальорки" 14-е место и 16 очков; у "Хетафе" - 10 баллов и 19-я строчка.

15-й тур. Пальма. "Иберостар"

"Мальорка" - "Хетафе" - 0:0

"Мальорка": Рейна - Маффео, Руссо, Вальент, Хауме Коста - Баба, де Галларета - Мбула (Кубо, 68), Ли Кан Ин, Дани Родригес - Анхель (Абдон, 75)

"Хетафе": Сория - Дамьен Суарес, Даконам, Митрович, Куэнка, Оливера - Аленья (Поведа, 88), Арамбарри (Флорентину Луиш, 70), Максимович - Унал, Сандро Рамирес (Мата, 68)

Предупреждения: Мбула, 60, Руссо, 67, Абдон, 90+2