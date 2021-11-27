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Альба получил травму в игре против Вильярреала
Хорди отыграл 70 минут
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
В рамках 15-го тура испанской Ла Лиги каталонская "Барселона" играет на выезде против "Вильярреала".
Левый защитник "блауграны" Хорди Альба вышел на эту игру в стартовом составе, но не смог доиграть встречу до конца. Испанский защитник повредил заднюю поверхность бедра и ушел с поля на 70-й минуте. Вместо Альбы на поле вышел Мингеса.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании 32-летний Хорди принял участие в 10 матчах, в которых записал на свой счет 4 голевые передачи.
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