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Альба получил травму в игре против Вильярреала

Испания
(1 голосов)

Хорди отыграл 70 минут

Альба получил травму в игре против Вильярреала

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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В рамках 15-го тура испанской Ла Лиги каталонская "Барселона" играет на выезде против "Вильярреала".

Левый защитник "блауграны" Хорди Альба вышел на эту игру в стартовом составе, но не смог доиграть встречу до конца. Испанский защитник повредил заднюю поверхность бедра и ушел с поля на 70-й минуте. Вместо Альбы на поле вышел Мингеса.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 32-летний Хорди принял участие в 10 матчах, в которых записал на свой счет 4 голевые передачи.

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В статье: Хорди Альба Барселона Вильярреал Оскар Мингеса
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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
28.11.2021 в 00:08
А Мингеса-то и привез гол в ворота Барсы
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