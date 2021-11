Примера. Вильярреал - Барселона 1:3. Депай выручил, но защита ужасна

Нет, ну в таком стиле каталонцы точно далеко не заедут. Атака при Хави у них стала разнообразнее и острее, спору нет, но защита - это катастрофа.

Сегодняшний матч мог завершаться со счетом 2:2, 3:3, 4:4 - столько было обоюдных ошибок. То, что "Барса" по итогу выиграла - результат индивидуального мастерства голландских легионеров, а также везения, которое после прихода Хави неизменно сопутствует "Барсе".

Эззальзули головой пробил под перекладину уже на старте, но Рульи потащил. В ответ "Вильярреал" организовал несколько атак с ударами Данжумы - работы у тер Штегена хватало.

4 - @FCBarcelona's Memphis Depay ???????? has scored in his last four @LaLigaEN appearances (four goals in total), his longest scoring run in league competition since March-April 2018, six games as Olympique de Lyon player (seven goals). Vital. pic.twitter.com/y6zUdUu3hP