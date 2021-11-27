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Примера. Вильярреал - Барселона 1:3. Депай выручил, но защита ужасна

Испания
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(1 голосов)

Хави явно везет в стартовых матчах

Примера. Вильярреал - Барселона 1:3. Депай выручил, но защита ужасна

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Нет, ну в таком стиле каталонцы точно далеко не заедут. Атака при Хави у них стала разнообразнее и острее, спору нет, но защита - это катастрофа.

Сегодняшний матч мог завершаться со счетом 2:2, 3:3, 4:4 - столько было обоюдных ошибок. То, что "Барса" по итогу выиграла - результат индивидуального мастерства голландских легионеров, а также везения, которое после прихода Хави неизменно сопутствует "Барсе".

Эззальзули головой пробил под перекладину уже на старте, но Рульи потащил. В ответ "Вильярреал" организовал несколько атак с ударами Данжумы - работы у тер Штегена хватало.

Ближе к перерыву Френки де Йонг идеальным пасом вывел на ворота Депая, но тот вообще не попал в створ; удары Пау Торреса и все того же Данжумы под занавес тайма были точнее, но тоже безрезультатны.

Открыть, наконец, счет, "Барса" смогла на старте второй половины - прошел кросс слева, Депай дезориентировал Рульи, а де Йонг внес мяч в уже пустые ворота.

"Вильярреал" провел замены и одна из них сработала - рывки Чуквезе стали откровением для защиты каталонцев, которая раз за разом выпускала нигерийца, и в итоге он таки забил после своевременного паса Данжумы - 1:1.

Пожалуй, ничья выглядела справедливо по такой игре, но "Вильярреал", как зачастую с ним бывает, наварил в защите, а Мемфис Депай - слишком серьезный игрок, чтобы такое прощать. То, как хладнокровно он обыграл вратаря и покатил мяч между ног защитнику, расположившемуся на линии ворот - это, конечно, уровень.

А напоследок "Подводников" добил еще и Коутиньо, который и заработал пенальти, и его же реализовал. Неужели с новым тренером оживет и Фелипе?

Благодаря победе "Барселона" поднялась на 7-е место с 23 очками. У "Вильярреала" 16 баллов и 12-ю позицию.

15-й тур. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Барселона" - 1:3

Голы: Чуквезе, 76 - де Йонг, 48, Депай, 88, Коутиньо, 90+4 (с пенальти)

"Вильярреал": Рульи - Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса (Эступиньян, 65) - Пино (Чуквезе, 65), Капу, Парехо, Мой Гомес - Тригейрос (Раба, 84), Данжума

"Барселона": тер Штеген - Эрик Гарсия, Араухо, Пике, Альба (Мингеса, 71) - де Йонг, Бускетс, Нико Гонсалес (Коутиньо, 80) - Эззальзули (Дембеле, 66), Депай, Гави

Предупреждения: Пино, 26, Раба, 90 - Альба, 26, Пике, 44

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В статье: Барселона Вильярреал
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Комментарии (33)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.11.2021 в 00:32
Олег, за победу Хотел пораньше, но там под твоим комментарием желтопузый нагадил.
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+4
0
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NORDOS
28.11.2021 в 00:33
та да! коли ж сєпарні ватній святкувати як не в річницю голодомору
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0
-4
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.11.2021 в 00:35
Проходи мимо, убогий.
+2
-2
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NORDOS
28.11.2021 в 00:49
а шо не так?
0
-4
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NORDOS
28.11.2021 в 01:04
по кількості дізлайків дізнаємось кількість голів ватного скота на цій гілці
0
-1
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Барселиниус (землянин)
28.11.2021 в 01:10
Ну узнаешь, ну и шо?
0
0
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hardcorepwnz (Украина)
28.11.2021 в 00:30
Традиционный матч команд Эмери против Барселоны, он как штанишки обмочил в 2017 году в ответке на Камп Ноу, так и продолжает вместе со своими командами лажать. Проблемы для Барселоны начинаются, когда соперник включает скорости, как было здесь с выходом Чуквезе, но оборона была против этого и решила напривозить. Плюс подопечные Хави после 60 минуты заметно проседают физически, тем более когда начинают прессинговать, но это уже ранее нормальной предсезонки не исправить.
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+2
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.11.2021 в 00:49
Ну это примерно как Севилья против Мадрида. Могут всех громить, а приезжает Реал, или они в Мадрид, так сразу лужа под ногами
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+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
28.11.2021 в 00:52
Ну да, наверное
0
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
28.11.2021 в 00:23
Невже Коутіньо відзначився забитим голом, та ще й сам пенальті заробив, прогрес... Останній раз чи не за Баварію ще забивав )))) Депай красава, повністю його заслуга в другому м"ячі!!! Коли Дембеле йде в дриблинг, то постійно хочеться Станіславського процитувати: "Не вірю"! Ніби в дворовий футбол грає! Захист ніякий! Мінгеса каші наварив не встиг вийти... У випадку з Барселоною ще одну цитата актуальна: "Нам бы день провести, до ночьку продержаться". Мається на увазі дотягнути б до зимових канікул, і до трансверного вікна, бо з цим складом важкувато буде. А там і Фаті підтянеться, і Педрі...І прикупити когось треба, особливо в захист!!!!
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+2
0
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NORDOS
28.11.2021 в 00:29
з тренером важкува-то буде. грати в 3 захистники коли в 4 вони ледь справляються. це тупо. мені здається що чавка ще десь літає в вологих мріях тікі- таки, а те що там позаду відбувається, коли м'яч у суперника, то його це мало хвилює або він ще тупіше ніж всі думають
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0
-4
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Michael-K (Івано-Франківськ)
28.11.2021 в 00:38
Нуууу...частково згоден, час покаже!
0
0
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Spokoyno (Київ)
28.11.2021 в 00:14
ФУФ Все ж таки не маючи особливої переваги ВИГРАЛИ! Кращий на полі СУДДЯ! Ви бачили, як він легко заспокоїв гравців... показавши там пару см до мене не приставати! Тим самим зняв напругу в очікуванні рішення VARбітрів. Депай сам закрутив інтригу маючи на початку матчу три чи навіть чотири гольові нагоди навіть у створ воріт влучити не зміг. Правда один раз Френкі підстрахував. ЖАХист у своєму репертуарі P.S. Спасибі фортуні! Вітьок досить гидити...
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+2
0
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NORDOS
28.11.2021 в 00:17
а рука піке? це ж чистий пенальті. а коли тримали Альбіоля в штрафному? це також пенальті! тому тут ти правий суддя - герой матчу, герой сепарської каталонії
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0
-3
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.11.2021 в 00:18
Spokoyno (Київ) Лучшая защита, это нападение. На всякий случай всегда надо много забивать. )
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+1
0
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NORDOS
28.11.2021 в 00:21
побачим як з Баварією будете нападать
0
-2
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Spokoyno (Київ)
28.11.2021 в 00:23
Так це працює, коли ПРАЦЮЄ! Поки і в нападі не завжди виходить, а у захисті взагалі ЖАХ! Будь у суперника більш вправні нападники... Потрібно було МСН викликати
+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.11.2021 в 00:26
От МСН уже одна пыль осталась.)
+1
0
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Барселиниус (землянин)
28.11.2021 в 00:14
А шо Дембеле делал на поле? Вышел и пропал.
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+2
0
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Spokoyno (Київ)
28.11.2021 в 00:17
Дійсно той фланг і так постійно провалювався у захисті... Дест хоч не забиває, утім більш надійний в обороні.
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+1
0
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Барселиниус (землянин)
28.11.2021 в 00:23
Да я про атаку. Причём здесь Дембеле и защита?
+1
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.11.2021 в 00:23
Барселиниус Травму не получил и уже хорошо. Хотя кто его знает, завтра узнаем.)
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+2
0
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Барселиниус (землянин)
28.11.2021 в 00:24
Ну с поля же не унесли, значит всё ок. Наверное..
+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
28.11.2021 в 00:06
Победа! Плачь Желтопуз, плачь..
Ответить
+4
0
avatar
NORDOS
28.11.2021 в 00:09
та від такої гри в барсі ридати повинні. мені все рівно якось. арбітри тащать, пенальті не ставлять. це означає лиш одне, що назріває великий барселонський позор
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0
-5
avatar
Барселиниус (землянин)
28.11.2021 в 00:20
Игра ху.ёвая, да, но победа есть и это сейчас главное.
+3
0
avatar
Loader (Днепр)
28.11.2021 в 00:01
Тяжело даются игры. Команда выглядит не совсем сыгранной. Депай тащит атаку достойно, неутомимо. Когда уже толпа из лазаретов выйдет.
Ответить
+4
0
avatar
NORDOS
28.11.2021 в 00:03
та пощастило. плюс арбітр собака. 2 пенальті в ворота барси не поставив. барса нічого не вирішувала в матчі. вирішив арбітр та вільярреал. піднесли на блюдці перемогу фізруку чаві
Ответить
0
-5
avatar
Барселиниус (землянин)
28.11.2021 в 00:08
Судья молодец! Наш человек.
+3
0
avatar
NORDOS
28.11.2021 в 00:10
ну да! ваш!п@д@р же він
0
-5
avatar
Барселиниус (землянин)
28.11.2021 в 00:18
А ваш Лаос не пи@ар, не? А Мансано, который Хиль?
+3
0
avatar
NORDOS
28.11.2021 в 00:04
але мені сподобався його вираз обличчя після того як зрівняли- г@вно у чаві по ногах побігло. жиденьке
Ответить
0
-5
avatar
NORDOS
28.11.2021 в 00:00
от це фізрук намудрив в захисті
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0
-5


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