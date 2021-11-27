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Примера. Вильярреал - Барселона 1:3. Депай выручил, но защита ужасна
Хави явно везет в стартовых матчах
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde
Нет, ну в таком стиле каталонцы точно далеко не заедут. Атака при Хави у них стала разнообразнее и острее, спору нет, но защита - это катастрофа.
Сегодняшний матч мог завершаться со счетом 2:2, 3:3, 4:4 - столько было обоюдных ошибок. То, что "Барса" по итогу выиграла - результат индивидуального мастерства голландских легионеров, а также везения, которое после прихода Хави неизменно сопутствует "Барсе".
Эззальзули головой пробил под перекладину уже на старте, но Рульи потащил. В ответ "Вильярреал" организовал несколько атак с ударами Данжумы - работы у тер Штегена хватало.
4 - @FCBarcelona's Memphis Depay ???????? has scored in his last four @LaLigaEN appearances (four goals in total), his longest scoring run in league competition since March-April 2018, six games as Olympique de Lyon player (seven goals). Vital. pic.twitter.com/y6zUdUu3hP— OptaJose (@OptaJose) November 27, 2021
Ближе к перерыву Френки де Йонг идеальным пасом вывел на ворота Депая, но тот вообще не попал в створ; удары Пау Торреса и все того же Данжумы под занавес тайма были точнее, но тоже безрезультатны.
Открыть, наконец, счет, "Барса" смогла на старте второй половины - прошел кросс слева, Депай дезориентировал Рульи, а де Йонг внес мяч в уже пустые ворота.
"Вильярреал" провел замены и одна из них сработала - рывки Чуквезе стали откровением для защиты каталонцев, которая раз за разом выпускала нигерийца, и в итоге он таки забил после своевременного паса Данжумы - 1:1.
1 - @FCBarcelona have won a @LaLigaEN away game for the first time this season (G6 W1 D3 L2) and also it’s the first time they’ve won back-to-back games in the competitions in 2021/22. Effect. pic.twitter.com/39DbYhwGNt— OptaJose (@OptaJose) November 27, 2021
Пожалуй, ничья выглядела справедливо по такой игре, но "Вильярреал", как зачастую с ним бывает, наварил в защите, а Мемфис Депай - слишком серьезный игрок, чтобы такое прощать. То, как хладнокровно он обыграл вратаря и покатил мяч между ног защитнику, расположившемуся на линии ворот - это, конечно, уровень.
А напоследок "Подводников" добил еще и Коутиньо, который и заработал пенальти, и его же реализовал. Неужели с новым тренером оживет и Фелипе?
Благодаря победе "Барселона" поднялась на 7-е место с 23 очками. У "Вильярреала" 16 баллов и 12-ю позицию.
15-й тур. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"
"Вильярреал" - "Барселона" - 1:3
Голы: Чуквезе, 76 - де Йонг, 48, Депай, 88, Коутиньо, 90+4 (с пенальти)
"Вильярреал": Рульи - Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса (Эступиньян, 65) - Пино (Чуквезе, 65), Капу, Парехо, Мой Гомес - Тригейрос (Раба, 84), Данжума
"Барселона": тер Штеген - Эрик Гарсия, Араухо, Пике, Альба (Мингеса, 71) - де Йонг, Бускетс, Нико Гонсалес (Коутиньо, 80) - Эззальзули (Дембеле, 66), Депай, Гави
Предупреждения: Пино, 26, Раба, 90 - Альба, 26, Пике, 44
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