Хави - о победе над Вильярреалом: Эти три очка для нас - как святая вода

Наставник "Барселоны" Хави поделился впечатлениями после матча Ла Лиги с "Вильярреалом" (3:1):

"Мы играли против отличной команды. Матч был сложным, и мы доминировали в меньшей степени, чем сами ожидали. Но нам повезло с голом Мемфиса Депая и пенальти.

Эти три очка на вес золота, потому что это первая выездная победа, учитывая ситуацию, для нас это как святая вода. Без везения никуда, но "Вильярреал" не заслужил поражение.

Бывают отрезки, когда соперник доминирует над тобой. Мы пытались приспособиться к высокому прессингу, но они нас переигрывали", – сказал Хави.