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После матча Барселоны с Вильярреалом случился конфликт между командами. Вмешалась полиция

Испания
(1 голосов)

Тренер хозяев поля позволил себе резкие высказывания

После матча Барселоны с Вильярреалом случился конфликт между командами. Вмешалась полиция

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В 14-м туре испанской Ла Лиги Барселона на выезде победила "Вильярреал" Унаи Эмери (3:1).

Во время игры судья закрыл глаза на фол, когда мяч в штрафной каталонцев попал в руку защитнику Жерару Пике. В этот момент главный тренер "Вильярреала" выкрикнул в сторону тренерского штаба Хави:

"Как всегда, судьи отдают все вам, они дарят все вам", - сказал Эмери.

В результате "Барселона" выиграла со счетом 3:1, и футболисты клуба начали громко праздновать победу в подтрибунном помещении гостевого стадиона.

Из-за этого начался словесный и физический конфликт. Отмечается, что сильнее всех столкнулись аналитик "Вильярреала" и тренер вратарей "Барселоны" Хосе Рамон де ла Фуэнте. Чтобы прекратить это, в подтрибунное помещение вызвали полицию.

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В статье: Унаи Эмери Барселона Вильярреал
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Источник:
Marca

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Комментарии (3)
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kapello (Луганск)
28.11.2021 в 13:18
нормально по-мужски
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Red_Cat (Салоники)
28.11.2021 в 11:47
Вот именно: не "Пике сыграл рукой", а "мяч попал в руку Пике".При этом Пике стелился в подкате и его рука в этот момент находилась в естественном для данного случая положении". Пусть Эмери попробует пойти в подкат с двумя руками за спиной, а мы на это посмотрим.
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+1
-2
Кот2021 (Николаев)
28.11.2021 в 12:56
Просто нужно уметь выпрашивать пенальти - я про руку Степаненко в матче с португальцами в прошлом отборе)
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