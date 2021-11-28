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После матча Барселоны с Вильярреалом случился конфликт между командами. Вмешалась полиция
Тренер хозяев поля позволил себе резкие высказывания
Getty Images / Global Images Ukraine
В 14-м туре испанской Ла Лиги Барселона на выезде победила "Вильярреал" Унаи Эмери (3:1).
Во время игры судья закрыл глаза на фол, когда мяч в штрафной каталонцев попал в руку защитнику Жерару Пике. В этот момент главный тренер "Вильярреала" выкрикнул в сторону тренерского штаба Хави:
"Как всегда, судьи отдают все вам, они дарят все вам", - сказал Эмери.
В результате "Барселона" выиграла со счетом 3:1, и футболисты клуба начали громко праздновать победу в подтрибунном помещении гостевого стадиона.
Из-за этого начался словесный и физический конфликт. Отмечается, что сильнее всех столкнулись аналитик "Вильярреала" и тренер вратарей "Барселоны" Хосе Рамон де ла Фуэнте. Чтобы прекратить это, в подтрибунное помещение вызвали полицию.
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