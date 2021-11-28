После матча Барселоны с Вильярреалом случился конфликт между командами. Вмешалась полиция

В 14-м туре испанской Ла Лиги Барселона на выезде победила "Вильярреал" Унаи Эмери (3:1).

Во время игры судья закрыл глаза на фол, когда мяч в штрафной каталонцев попал в руку защитнику Жерару Пике. В этот момент главный тренер "Вильярреала" выкрикнул в сторону тренерского штаба Хави:

"Как всегда, судьи отдают все вам, они дарят все вам", - сказал Эмери.

В результате "Барселона" выиграла со счетом 3:1, и футболисты клуба начали громко праздновать победу в подтрибунном помещении гостевого стадиона.

Из-за этого начался словесный и физический конфликт. Отмечается, что сильнее всех столкнулись аналитик "Вильярреала" и тренер вратарей "Барселоны" Хосе Рамон де ла Фуэнте. Чтобы прекратить это, в подтрибунное помещение вызвали полицию.