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Переход Торреса в Барселону сорвался. У клуба не хватило денег

Испания
(1 голосов)

Никогда такого не было, и вот опять

Переход Торреса в Барселону сорвался. У клуба не хватило денег

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Переговоры о трансфере полузащитника Феррана Торреса между "Барселоной" и "Манчестер Сити" окончательно сорвались.

"Горожане" не собираются отдавать игрока в аренду, а денег на полноценный трансфер у "Барсы" просто нет. Команда Гвардиолы потребовала от каталонцев 70 млн евро. Отмечается, что у футболиста уже была договоренность с "Барселоной" по условиям контракта.

В текущем сезоне 21-летний футболист провел 7 матчей за "Манчестер Сити" во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 млн евро.

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В статье: Барселона Манчестер Сити Ферран Торрес
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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Барселиниус (землянин)
28.11.2021 в 12:58
Та и фиг на него.
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