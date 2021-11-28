Переход Торреса в Барселону сорвался. У клуба не хватило денег

Переговоры о трансфере полузащитника Феррана Торреса между "Барселоной" и "Манчестер Сити" окончательно сорвались.

"Горожане" не собираются отдавать игрока в аренду, а денег на полноценный трансфер у "Барсы" просто нет. Команда Гвардиолы потребовала от каталонцев 70 млн евро. Отмечается, что у футболиста уже была договоренность с "Барселоной" по условиям контракта.

В текущем сезоне 21-летний футболист провел 7 матчей за "Манчестер Сити" во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 млн евро.