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Переход Торреса в Барселону сорвался. У клуба не хватило денег
Никогда такого не было, и вот опять
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Переговоры о трансфере полузащитника Феррана Торреса между "Барселоной" и "Манчестер Сити" окончательно сорвались.
"Горожане" не собираются отдавать игрока в аренду, а денег на полноценный трансфер у "Барсы" просто нет. Команда Гвардиолы потребовала от каталонцев 70 млн евро. Отмечается, что у футболиста уже была договоренность с "Барселоной" по условиям контракта.
В текущем сезоне 21-летний футболист провел 7 матчей за "Манчестер Сити" во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 млн евро.
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