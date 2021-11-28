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Примера. Кадис - Атлетико 1:4. Лемар порешал, Кунья помог, а Облака шокировал рикошет

Испания
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(1 голосов)

Наконец "Матрасники" показали свой класс

Примера. Кадис - Атлетико 1:4. Лемар порешал, Кунья помог, а Облака шокировал рикошет

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда Диего Симеоне так долго не могла комфортно победить в рамках чемпионата, что складывалось ощущение, будто она забыла, как это делается.

Как оказалось, нет - все помнят. "Кадис" всеми силами помогал гостям вновь ощутить свою силу - команда Альваро Серверы и в атаке не нанесла ни единого удара в створ ворот, и в защите ошибалась по полной программе.

Удержать нули на табло получилось только в первом тайме, да и то лишь из-за плохой реализации Суареса. Вдобавок настроение Симеоне испортила и мышечная травма Хименеса.

Но что с того? После перерыва чемпиона прорвало, и это выглядело справедливо. "Кадис" позволял свободно комбинировать на своей половине, и Лемару не составило труда головой внести мяч в сетку с нескольких метров - 1:0.

Гризманн забил второй мяч, воспользовавшись классной работой на фланге от Льоренте - как же не хватало Маркоса последний месяц, который он провел в лазарете!

Вишенку на торт поставили Анхель Корреа и Матеус Кунья, результативно завершившие эффектные атаки по центру. Кажется, бразильцу уже пора в старт вместо инертного Пистолеро.

Умопомрачительный рикошет после навеса Лосано размочил счет, но и только. Благодаря победе "Атлетико" догнал в таблице "Сосьедад" и вышел на 2-е место, отставая от "Реала" лишь на 1 очко. У "Кадиса" 12 баллов и 17-я позиция.

15-й тур. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Атлетико" - 1:4

Голы: Облак, 86 (автогол) - Лемар, 56, Гризманн, 70, Корреа, 76, Матеус Кунья, 86

"Кадис": Ледесма - Карселен, Ароян, Кала, Эспино - Сальви (Чапела, 78), Йонссон (Фали, 83), Алекс (Бастида, 83), Переа (Негредо, 68) - Собрино (Арсамендия, 78), Лосано

"Атлетико": Облак - Льоренте, Савич, Хименес (Фелипе, 34), Эрмосо - Лемар (Корреа, 73), де Пауль, Коке, Карраско - Суарес (Матеус Кунья, 73), Гризманн

Предупреждения: Алекс, 24, Йонссон, 82

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В статье: Атлетико (Мадрид) Кадис
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Комментарии (5)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.11.2021 в 21:29
До забитого гола всё выглядело, что Кадис победит. Это же надо так рассыпаться после первого же пропущенного
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Loader (Днепр)
28.11.2021 в 21:38
Ну поэтому они и на разных полюсах таблицы. А так... Посмотрел счет после первого тайма: 0-0. Подумал, если Суарес снова минуте на 90-й что-нибудь не сделает, АМ потеряет очки. А они неожиданно на целых 4 гола сподобились. Ресурс на несколько игр использовали.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.11.2021 в 21:44
Это точно
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филанкрот (donetsk)
28.11.2021 в 22:16
Навіть на 5 спромоглися,собі теж забили.А скажіть,Суарес брав участь у якомусь голі?
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.11.2021 в 22:20
Но, сегодня 0 полезных действий.
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