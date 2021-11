Примера. Кадис - Атлетико 1:4. Лемар порешал, Кунья помог, а Облака шокировал рикошет

Команда Диего Симеоне так долго не могла комфортно победить в рамках чемпионата, что складывалось ощущение, будто она забыла, как это делается.

Как оказалось, нет - все помнят. "Кадис" всеми силами помогал гостям вновь ощутить свою силу - команда Альваро Серверы и в атаке не нанесла ни единого удара в створ ворот, и в защите ошибалась по полной программе.

Удержать нули на табло получилось только в первом тайме, да и то лишь из-за плохой реализации Суареса. Вдобавок настроение Симеоне испортила и мышечная травма Хименеса.

1 - @atletienglish 's Thomas Lemar ???????? has scored his first headed goal in Europe's top five leagues (24 goals in 203 appearances). Surprising. pic.twitter.com/Ea0FzCasfF

Но что с того? После перерыва чемпиона прорвало, и это выглядело справедливо. "Кадис" позволял свободно комбинировать на своей половине, и Лемару не составило труда головой внести мяч в сетку с нескольких метров - 1:0.

Гризманн забил второй мяч, воспользовавшись классной работой на фланге от Льоренте - как же не хватало Маркоса последний месяц, который он провел в лазарете!

Вишенку на торт поставили Анхель Корреа и Матеус Кунья, результативно завершившие эффектные атаки по центру. Кажется, бразильцу уже пора в старт вместо инертного Пистолеро.

33 - With his goal against Cádiz, Antoine Griezmann ???????? has now scored against 33 of the 34 teams he has faced in @LaLigaEN (159 goals), only failing to score against his current club @atletienglish (12). Collector. pic.twitter.com/r3I6zMH0it