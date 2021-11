Примера. Реал - Севилья 2:1. Винисиус - новый король Мадрида

Немного жаль гостей, если честно. "Севилья" создала не меньше моментов и уехала из Мадрида на щите лишь из-за чуда по имени Винисиус.

Начало матча - вообще кошмар для команды Анчелотти. Сперва она пропустила после углового - Рафа Мир, никем не прикрытый, расстрелял ворота с 10-11 метров.

Спустя два минуты Мир обязан был оформлять дубль, но с близкого расстояния сперва попал в расположившегося на линии защитника, а со второй попытки не пробил Куртуа.

1 - Rafa Mir ???????? is the first @SevillaFC_ENG player to score a header in a @LaLigaEN away game against Real Madrid since Koffi Ndri Romaric ???????? and Renato Dirnei ???????? in December 2008, Sevilla's last win over Real Madrid at the Santiago Bernabeu (3-4). Surprise. pic.twitter.com/OVf3Sn6KEi