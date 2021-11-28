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Примера. Реал - Севилья 2:1. Винисиус - новый король Мадрида

Испания
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(1 голосов)

Сложнейшая победа лидера

Примера. Реал - Севилья 2:1. Винисиус - новый король Мадрида

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Немного жаль гостей, если честно. "Севилья" создала не меньше моментов и уехала из Мадрида на щите лишь из-за чуда по имени Винисиус.

Начало матча - вообще кошмар для команды Анчелотти. Сперва она пропустила после углового - Рафа Мир, никем не прикрытый, расстрелял ворота с 10-11 метров.

Спустя два минуты Мир обязан был оформлять дубль, но с близкого расстояния сперва попал в расположившегося на линии защитника, а со второй попытки не пробил Куртуа.

"Реал" проснулся лишь ближе к середине тайма, когда из пределов штрафной пробил Винисиус. Впрочем, выстрел Окампоса на исполнение был гораздо опаснее - мяч попал в перекладину!

Ничто не предвещало проблем для "Севильи", но их для команды Лопетеги организовал собственный вратарь. Буну ладонями (!) отбивал дальний удар Милитао и в результате отбил точно на набежавшего Бензема - 1:1.

Перед перерывом команды еще раз взорвались - у "Реала" чуть выше перекладины стрельнул Асенсио, у "Севильи" ответил ударом головой в руки Куртуа Окампос. Огонь!

Увы, после перерыва от него не осталось и следа - видно, тренеры сами испугались увиденного и решили быстренько успокоить матч, обезопасив тылы. В принципе, это и получилось - особых моментов и не припомнить, сплошная силовая борьба. "Севилья", к слову, и здесь не уступила хозяевам, но ничью все же не удержала. Под занавес игры Винисиус просто взял и, как во дворе, протащил мяч и бахнул изо всех сил - попал точно в девятку!

Мелочи решают судьбу титула - кто знает, может, именно шедевр бразильца в итоге предрешит исход текущей чемпионской кампании? Пока же констатируем - "Реал" укрепил лидерство с 33 очками; у "Атлетико" и "Сосьедада" по 29, у "Севильи" - 28.

15-й тур. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" - "Севилья" - 2:1

Голы: Бензема, 32, Винисиус, 86 - Рафа Мир, 12

"Реал": Куртуа - Карвахаль (Васкес, 90+3), Милитао, Алаба, Менди - Модрич (Камавинга, 74), Каземиро, Кроос - Асенсио (Вальверде, 73), Бензема, Винисиус (Начо, 90+1)

"Севилья": Буну - Монтьель (Мунир, 90), Кунде, Диего Карлос, Акунья - Жордан (Оскар, 82), Фернандо, Ракитич (Дилейни, 71) - Окампос (Идрисси, 90), Рафа Мир, Гомес (Оливер, 81)

Предупреждения: Кроос, 61, Карвахаль, 69, Каземиро, 90+1 - Акунья, 34, Монтьель, 55, Окампос, 84

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В статье: Реал (Мадрид) Севилья
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Комментарии (70)
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hardcorepwnz (Украина)
29.11.2021 в 01:03
Гол Карима сделал его самым результативным французским футболистом в истории. Кто бы мог подумать еще какие-то 3 года назад. А сейчас самого Анри обошел, если же прибавить сюда статистику голевых передач, то думаю Карим намного впереди
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+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.11.2021 в 01:06
Карим расцвёл после ухода Роналду, а точнее как палец на руке поламал
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+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
29.11.2021 в 01:07
Да, очень хочется обвинить в успехах Карима уход Роналду, но мы то знаем, что всему виной сломанный палец))
0
0
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NORDOS
29.11.2021 в 00:41
красота! вчора в річницю голодомору каталонські сєпари дуркували та святкували позорну перемогу їхньої тупої команди, а сьогодні узрєлі мощь Великого Реала Мадрида й від страху та заздрості плазують на колінах, а з ними і їхній вірний раб тайфуном відмазаний
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+2
-3
metall5291 (Kharkiv)
29.11.2021 в 01:02
Вот не лез бы ты несчастный, куда не надо. Это я по первой строчке говорю, еще не заметил там как бы упоминание обо мне. Вітюню, ти настільки д.у.р.к.у.в.а.т.е , що навіть якось соромно за людину взагалі, як за гомо сапієнса. Навіть святу тему споганив тим, що не туди її приволік. Дякувати Богу, хоч смайликами засир ...єш помірно, на відміну від свого друга. Тут поважні люди з обох сторін про футбол розмівляють. А ти про що? Вбогеньке та нещасне? Не знаю як там хто, а я на тебе слова витрачаю в останній раз. Краще найди собі подібних, а тут не плутайся. Бувай.
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+2
0
Dimka26 (Чернигов)
29.11.2021 в 00:31
Коноплянки не хватало Севилье
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0
0
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hardcorepwnz (Украина)
29.11.2021 в 00:34
Наверное свой лучший матч за Севилью Коно провел именно против Мадрида. Помню ту игру, прям хотелось чтобы он так играл и за сборную
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+2
0
Dimka26 (Чернигов)
29.11.2021 в 00:43
если бы Эмери не ушел из Севильи, кто его знает как бы его судьба там сложилась
+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
29.11.2021 в 00:58
И плюс как-то по физухе Коноплянка не вытянул Европу. Этим плохи наши футболисты зарубежом, которых передержали в УПЛ. Они тут привыкли, что можно пешком ходить и побеждать, а в европейских лигах оказывается иначе. Да и в гранды они сходу не едут, чтобы в доминирующих командах играть
+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.11.2021 в 00:34
Шутник ты Димка.)
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
29.11.2021 в 00:41
шутки шутками, а в 2015 году Реал был разорван Коно)
+1
0
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Барселиниус (землянин)
29.11.2021 в 00:35
Шоб, как Вини замантулить в девятку?
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0
0
sasha_lv (Львів)
29.11.2021 в 00:39
Колись і селезень такі красавці клав))))
0
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Dimka26 (Чернигов)
29.11.2021 в 00:39
Наполи 2 гола в полуфинале Лиги Европы
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0
metall5291 (Kharkiv)
29.11.2021 в 00:22
Cпасибо за игру обеим командам. Кто решил судьбу матча ? Конечно же Бензема и Винисиус. А кто же еще? Ну и Вальверде плюс Камавинга свою роль сыграли. Те, кто и должен. В Винисиуса верю давно и упорно. Верил тогда, когда еще никто, ни свои ни чужие не видели в нем ничего, кроме пацана с техникой выше среднего. И вот, в этом сезоне Вини стал оправдывать, практически в каждом матче его действия и голы решают. И это при его эффективности процентов этак 35-40. А что будет, когда он выйдет на уровень хотя бы 70% В общем парень дозревает до состояния звезды. Лишь бы не зазвездился, но пока в Реале Папа Карло - за это я тоже спокоен. Уже говорил - в будущее Камавинги тоже верю, с оглядкой, с опасениями , но и с надеждой, но верю. Всем спасибо.
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+3
0
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hardcorepwnz (Украина)
29.11.2021 в 00:24
Мне сейчас Винисиус молодого Бэйла напоминает, вот так же мяч прокинул и побежали. А только идет позиционная атака, он выполняет роль стенки. Ну ничего, это мы уже многого хотим. И так прогресс огромен.
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+1
0
sasha_lv (Львів)
29.11.2021 в 00:25
+
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0
-1
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hardcorepwnz (Украина)
29.11.2021 в 00:27
Еще за что можно Вини похвалить - он очень хорошо отрабатывает в прессинге, в обороне до своей штрафной добегает, мячи нередко отбирает. Будет ли так действовать Мбаппе - сильно сомневаюсь. Тут Пересу стоит задуматься, как вообще можно использовать француза. Хотя Фло никогда такие вещи не смущали, у него миллиардный состав еще в середине нулевых играл чисто в атаку, а в оборону как получится. Только в современном футболе такое не прокатит, и ПСЖ с Мбаппе это демонстрирует.
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+1
-1
sasha_lv (Львів)
29.11.2021 в 00:29
Краще Холандом зайнялися,Мбаппе якись ненадійний...
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-1
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hardcorepwnz (Украина)
29.11.2021 в 00:33
Ну по слухам, хотят и того и другого. Только куда их всех ставить? Ладно еще Мбаппе справа играл раньше, Холанд центр, Вини слева. А Карима куда)) Я думаю Холанда будет Гвардиола забирать, ему форвард очень нужен
0
0
sasha_lv (Львів)
29.11.2021 в 00:36
Ну а якшо,тьху-тьху,Карім травмується?Асенсіо зараз не тягне,треба якісну заміну,топ рівня
0
-1
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hardcorepwnz (Украина)
29.11.2021 в 00:38
Та надо, Карим тоже не вечный
0
0
metall5291 (Kharkiv)
29.11.2021 в 00:38
Харду. Я всегда был за то, чтобы брать в команду способных, талантливых, но чуть-чуть "недозрелых" (если так можно выразиться). Во-первых дешевле на порядок. Но дело не только в этом. Из такого игрока еще можно что-то вылепить и правильно его встроить в команду. Другое дело - состоявшаяся звезда. Захочет ли она, чтобы её даже не лепили и встраивали, а просто чуть подшлифовали??? А может она посчитает, что Гора должна идти к Магомету, который так велик. Что бывает в таком случае? Мы все знаем - дрязги, склоки , скандалы и падение уровня игры всей команды. Поэтому я очень сдержанно отношусь к покупке "готовой звезды".
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0
-1
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hardcorepwnz (Украина)
29.11.2021 в 00:41
Да уж придется наверное Пересу идти этим путем, все равно сейчас уже пол Европы не скупишь. А один Мбаппе тут все проблемы не решит, полузащита вон даже с Севильей не сказать что прям идеально смотрится.
+1
0
metall5291 (Kharkiv)
29.11.2021 в 00:48
Это тот путь, по которому шел в свое время и на своем, конечно уровне Металлист Маркевича. И этот путь доказал свою правильность. Потом, правда, вмешались высшие силы, но это уже другая история. А старый путь Переса (назовем его так) швырять деньги и покупать кого хочу - он не так уж хорош. Даже если денег как у графа Монте - Кристо. Я помню покупку Зидана (футболиста) в Реал. И что получилось? Зидан как Зидан, ничего "военного". Не испортил, но и не оправдал те бешеные ожидания, которые были.
0
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hardcorepwnz (Украина)
29.11.2021 в 00:50
Ну гол в финале победный Зидан положил, деньги то отработал) Вот все дальнейшие Бекхэмы это уже было мимо кассы, плюс там тренерская чехарда началась ужасная. Надеюсь, Перес этот урок усвоил
0
0
Dimka26 (Чернигов)
29.11.2021 в 00:53
metall5291 (Kharkiv), просто тогда в команде Зидана затмил Роналдо
0
-1
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hardcorepwnz (Украина)
29.11.2021 в 00:54
Роналдо топ, мой любимый футболист детства. Играл как боженька, жаль что травмы испортили ему карьеру, это была бы легенда уровня КР и Месси.
0
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Dimka26 (Чернигов)
29.11.2021 в 00:57
он и так по сути легенда. просто меньше трофеев.
+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
29.11.2021 в 01:00
Не повезло ему со временем немного. Будь ему сейчас 18 лет, соцсети бы сделали его новым королем футбола) Да и медицина сейчас лучше, может и колено спасли бы
0
0
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Барселиниус (землянин)
29.11.2021 в 00:14
Вини конечно молодец, такой мяч положил смачный. Раньше Дембеле такие забивал.. Давно это было..
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мы за динамо (киев)
29.11.2021 в 00:16
раніше коноплянка такі клав. ярмоленко тільки з іншого флангу теж.
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0
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hardcorepwnz (Украина)
29.11.2021 в 00:17
На самом деле, 80 минут Винисиус был прям Винисиус-Винисиус, классическая версия. Ничего полезного от него не было, только удары на 5 метров выше и утыкание в защитников и сидение на попе с разведенными руками. Но в важный момент сумел таки показать, чем он сегодня отличается от своей стандартной формы) Хотя и держали его сегодня конечно половиной состава Севильи, но один раз дали разбежаться
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+1
0
sasha_lv (Львів)
29.11.2021 в 00:21
Такі да,хоч в кінці чистий пенальті на Віні не дали
+1
-1
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hardcorepwnz (Украина)
29.11.2021 в 00:22
Та судья вообще банкир, шел бы дальше в банке работать. И Винисиуса просто срубили, так что аж захромал, и Камавингу сбивали, и Севилье могли пеналь назначить на Окампосе. Такое ощущение, что Ла Лига в АПЛ 90-х превращается, игру остановят, только если ногу оторвут
+1
0
sasha_lv (Львів)
29.11.2021 в 00:27
Підтягуються к АПЛ.,головне шоб не на італійців рівнялися))))
+1
-1
мы за динамо (киев)
29.11.2021 в 00:11
дивився другий тайм. з в якійсь мірі рівної гри після замін анчелотті реал втоптав севілью в газон. на 88-й хвилині знесли вінісіуса під час атаки в штрафній. за таке навіть я шо ставлюсь надзвичайно обережно до призначення пенальтів, то за той знос не вагаючись вказав би на точку. але не тут то було. в іспанії і за таке королівському клубу не поставили. я під враженням.
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+2
0
sasha_lv (Львів)
29.11.2021 в 00:15
Шкода,нема пана з канади,він про змову Переса зараз вжарив би усю правду-матку
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0
-1
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Барселиниус (землянин)
29.11.2021 в 00:16
Ща Витёк накропает, осьпижды.
+1
0
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NORDOS
29.11.2021 в 00:29
там змова уєфа, суддівського корпусу та залупорти. ну нічо, влітку Перес нагне їх усіх
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-3
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Барселиниус (землянин)
29.11.2021 в 00:07
Матч не смотрел, концовку только. Севилья наверное снова играла в "как бы чего не.." Ну вот ничего для неё и не случилось. Уже в ...надцатой игре с Реалом.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.11.2021 в 00:10
Первый тайм они сыграли достойно. Если бы играли против кого другого, победили бы. Но Реал действительно сейчас хорош, по сравнению с остальными.
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hardcorepwnz (Украина)
29.11.2021 в 00:04
Отличный матч лидеров за 6 очков. Хоть поначалу и было боязно, Севилья очень бодро начала, но этот Мадрид умеет терпеть. В итоге сначала Карим классически подкормился ошибкой вратаря, а потом Вини единственный раз за матч упустили защитники, и он запустил ракету в девятку. Вообще в первые 5 минут после выхода Камавинги и Вальверде стало ясно, что Реал дожмет победу, полностью забили Севилью в свою штрафную, запрессинговали, задавили. Вот чего уже не может сделать легендарная троица полузащитников - нет уже сил на такое давление. Но тут Папе Карло 5 баллов, догадался, как прекратить эту севильскую тики-каку в центре поля. Ну и коротко о прекрасном испанском судействе. При голе Севильи их игрок просто руками держит Менди и не дает тому подойти к Рафе Миру, все нормально, гол. Алаба ставит подножку Окампосу - норм все, играем дальше. Точно такая же подножка Камавинге уже в штрафной Севильи - нет пенальти. Игрок Севильи рукой выбивает мяч в своей штрафной - та не пацаны, ну тут уж точно пенальти не будет. И в концовочке Винисиуса просто с мясом выносит защитник, здесь уж точно ничего не было Так й живемо
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+2
-1
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NORDOS
29.11.2021 в 00:09
та суддівство вже не дивує. хтось дуже хоче щоб барса якнайшвидше викарапкалася повище в турнірній таблиці
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-5
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hardcorepwnz (Украина)
29.11.2021 в 00:10
В пользу Реала в последние полтора сезона вообще отказываются пенальти назначать, где-то видел статистику, что по этому показателю Реал чуть ли не на последних местах в лиге
+1
-2
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NORDOS
29.11.2021 в 00:27
це витівки уєфа за те, що Перес їх суперлігою шантажує
+1
-3
мы за динамо (киев)
29.11.2021 в 00:24
попадання мяча в руку, такі собі типу підніжки, навіть штовханина навіть в спину-- все це я можу списати на обоюдну боротьбу і по моїм поняттям та в європейському суддівстві на пеналі це не тягне. такого там можна надивитись скільки завгодно. а ось як звалили вінісіуса на 88-й хвилині майже вже на виході 1 на 1 -- то вже вище мого розуміння . то був пеналь.
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0
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hardcorepwnz (Украина)
29.11.2021 в 00:30
Можно было бы сказать, что на 88 минуте была игра в мяч, а потом в корпус, но Барселоне с Эспаньолом дали пенальти, когда защитник ногой выбил мяч и врезался ею в ногу Депаю. Короче испанское судейство, че тут говорить.
+1
-1
мы за динамо (киев)
29.11.2021 в 00:41
повторів не показали то і роздивитись спочатку начебто гру в мяч не зміг. але навіть якщо там і було якесь торкання мяча захисником, то було лише походу. захисник вже валився всім тілом на вінісіуса, який таки проштовхнув мяч і готовий був забивати. однозначний пеналь.
+1
-1
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hardcorepwnz (Украина)
29.11.2021 в 00:42
Может уже репутация Винисиуса играет против него, все же он любитель упасть и поваляться. Часто по делу, но бывает и просто так
+1
0
мы за динамо (киев)
29.11.2021 в 00:47
а геть не очевидна жовта картка тоні кроосу? теж мене ніяк не переконало.
+1
-1
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hardcorepwnz (Украина)
29.11.2021 в 00:56
Там просто за минуту до этого Крооса сильно срубили, а судья опять руками развел. Было ощущение, что Тони уже специально пошел ответку дать
0
0
metall5291 (Kharkiv)
29.11.2021 в 00:29
Ваша заметка куда более информативна, чем отчет о матче от редакции. Если бы я не видел матч (слава Богу, я его видел ! ) то опирался бы на неё, а не на отчет. Кажется не только судьи "охладели" к Реалу. Редакция сайта тоже. Но если медвежьи услуги судей Реалу и не нужны, а нужно простое нейтральное судейство, то отношение редакции к центральному матчу тура чемпионата Испании - мягко говоря удивляет.
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hardcorepwnz (Украина)
29.11.2021 в 00:31
Спасибо, стараюсь) Да вот именно, услуги не нужны, но как-то Испании уже пора бы подтягивать судейство, уже и ВАР им в помощь
+1
0
sasha_lv (Львів)
29.11.2021 в 00:45
Монзуль на них нема
0
0
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Кююмалайнен (Київ)
29.11.2021 в 00:01
Отлично! И за Реал болею и Анчелотти всегда импонировал как тренер. А тут ещё и ставка зашла.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.11.2021 в 23:59
Справедливая победа Мадрида. Странно начали, но во втором тайме размазали Севилью как майонез по бутерброду. Мадридские матчи надо начинать смотреть с 80 минуты, когда всё решается. ))
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0
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Барселиниус (землянин)
29.11.2021 в 00:00
Я как раз так и включил.
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-1
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NORDOS
29.11.2021 в 00:01
не примазуйся, чепушило. як розмазував арбітр по газону суперників барси ще всі пам'ятають
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+1
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sasha_lv (Львів)
29.11.2021 в 00:01
Севілья автобус конкретний ставила,хоча контри теж непогані були
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-1
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hardcorepwnz (Украина)
29.11.2021 в 00:06
Я уж в первые 20 минут вспоминал тебя, думаю накаркал про Севилью вчера
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+2
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.11.2021 в 00:12
+2
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NORDOS
28.11.2021 в 23:59
супер гол Вінісіусакрисяча севіля жує соплі і з нею й путалонці
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sasha_lv (Львів)
28.11.2021 в 23:58
Вінні і Карім-топчикі )))))))....Куртуа тягнув усе
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Барселиниус (землянин)
28.11.2021 в 23:58
Почему-то я не удивлён.
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NORDOS
28.11.2021 в 23:59
лузером бути - твоє покликання
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Барселиниус (землянин)
29.11.2021 в 00:26
Фильтруй базар, поц. Не по рангу базаришь. В угол поставлю.
+2
-1
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Michael-K (Івано-Франківськ)
28.11.2021 в 23:58
З перемогою мадридці, заслужено.Вкінці матчу зажали Севілью конкретно, дуже високий пресинг, і головне ефективний, гол був питанням часу.Гол красень Вінісіус забив, схоже нас в майбутньому чекає протистояння Вінісіус-Фаті!Ну і Куртуа виручив в останній атаці.А якщо врахувати, що Сос'єдат програв, то подвійне свято в Мадриді і заявка на чемпіонство...
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-1
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Барселиниус (землянин)
29.11.2021 в 00:23
Победа Реала нам на руку. Я так в анонсе и писал. Можем пободаться с Севильей за 3 место. Реал нам не догнать. ТАКОЙ Реал.
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
29.11.2021 в 00:28
Фати сейчас идет скорее по стопам Бояна Кркича, чем Месси Роналду.
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0
-2


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