Примера. Реал - Севилья 2:1. Винисиус - новый король Мадрида

Немного жаль гостей, если честно. "Севилья" создала не меньше моментов и уехала из Мадрида на щите лишь из-за чуда по имени Винисиус.

Начало матча - вообще кошмар для команды Анчелотти. Сперва она пропустила после углового - Рафа Мир, никем не прикрытый, расстрелял ворота с 10-11 метров.

Спустя два минуты Мир обязан был оформлять дубль, но с близкого расстояния сперва попал в расположившегося на линии защитника, а со второй попытки не пробил Куртуа.

1 - Rafa Mir ???????? is the first @SevillaFC_ENG player to score a header in a @LaLigaEN away game against Real Madrid since Koffi Ndri Romaric ???????? and Renato Dirnei ???????? in December 2008, Sevilla's last win over Real Madrid at the Santiago Bernabeu (3-4). Surprise. pic.twitter.com/OVf3Sn6KEi — OptaJose (@OptaJose) November 28, 2021

"Реал" проснулся лишь ближе к середине тайма, когда из пределов штрафной пробил Винисиус. Впрочем, выстрел Окампоса на исполнение был гораздо опаснее - мяч попал в перекладину!

Ничто не предвещало проблем для "Севильи", но их для команды Лопетеги организовал собственный вратарь. Буну ладонями (!) отбивал дальний удар Милитао и в результате отбил точно на набежавшего Бензема - 1:1.

Перед перерывом команды еще раз взорвались - у "Реала" чуть выше перекладины стрельнул Асенсио, у "Севильи" ответил ударом головой в руки Куртуа Окампос. Огонь!

9 - Vinícius Júnior ???????? has scored nine goals in 14 @LaLigaEN games this season, one more than in his previous 82 games for @realmadriden in the competition. Explosion. pic.twitter.com/DMf1Dq9LiJ — OptaJose (@OptaJose) November 28, 2021

Увы, после перерыва от него не осталось и следа - видно, тренеры сами испугались увиденного и решили быстренько успокоить матч, обезопасив тылы. В принципе, это и получилось - особых моментов и не припомнить, сплошная силовая борьба. "Севилья", к слову, и здесь не уступила хозяевам, но ничью все же не удержала. Под занавес игры Винисиус просто взял и, как во дворе, протащил мяч и бахнул изо всех сил - попал точно в девятку!

Мелочи решают судьбу титула - кто знает, может, именно шедевр бразильца в итоге предрешит исход текущей чемпионской кампании? Пока же констатируем - "Реал" укрепил лидерство с 33 очками; у "Атлетико" и "Сосьедада" по 29, у "Севильи" - 28.

15-й тур. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" - "Севилья" - 2:1

Голы: Бензема, 32, Винисиус, 86 - Рафа Мир, 12

"Реал": Куртуа - Карвахаль (Васкес, 90+3), Милитао, Алаба, Менди - Модрич (Камавинга, 74), Каземиро, Кроос - Асенсио (Вальверде, 73), Бензема, Винисиус (Начо, 90+1)

"Севилья": Буну - Монтьель (Мунир, 90), Кунде, Диего Карлос, Акунья - Жордан (Оскар, 82), Фернандо, Ракитич (Дилейни, 71) - Окампос (Идрисси, 90), Рафа Мир, Гомес (Оливер, 81)

Предупреждения: Кроос, 61, Карвахаль, 69, Каземиро, 90+1 - Акунья, 34, Монтьель, 55, Окампос, 84