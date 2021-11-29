Анчелотти – о голе Винисиусе: Он сделал очередной шаг, чтобы стать одним из лучших игроков в мире

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал победу в матче Ла Лиги с "Севильей" (2:1). "Сливочные" забили победный гол на 87-й минуте. Цитирует наставника Marca.

"Севилья" показала все свое мастерство, это очень сильная команда. Соперник открыл счет, а нам в тот момент матча не хватало баланса в атаке. Мы сравняли, игра выровнялась. Конечно, ничья была бы более справедливым результатом, но не считаю, что "Реал" заслужил проиграть".

"Экстраординарный гол Винисиуса. У него особенные ноги и великолепные физические данные. Он мастеровито забивает, силен в игре один в один. Он сделал очередной шаг, чтобы стать одним из лучших в мире игроков. Он нацелен на то, чтобы быть эффективным на поле".

У 21-летнего Винисиуса 4 гола в 4 последних матчах Ла Лиги. Он вышел на 2-е место в списке бомбардиров чемпионата с 9 "автографами" в 14 турах. Бразильца опережает его партнер по команде – Карим Бензема (11). Интересно, что в 82 предыдущих матчах Ла Лиги Винисиус забил 8 голов. "Реал" не проигрывает почти 2 месяца (8 побед, 1 ничья).