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Анчелотти – о голе Винисиусе: Он сделал очередной шаг, чтобы стать одним из лучших игроков в мире
Карло на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал победу в матче Ла Лиги с "Севильей" (2:1). "Сливочные" забили победный гол на 87-й минуте. Цитирует наставника Marca.
"Севилья" показала все свое мастерство, это очень сильная команда. Соперник открыл счет, а нам в тот момент матча не хватало баланса в атаке. Мы сравняли, игра выровнялась. Конечно, ничья была бы более справедливым результатом, но не считаю, что "Реал" заслужил проиграть".
"Экстраординарный гол Винисиуса. У него особенные ноги и великолепные физические данные. Он мастеровито забивает, силен в игре один в один. Он сделал очередной шаг, чтобы стать одним из лучших в мире игроков. Он нацелен на то, чтобы быть эффективным на поле".
У 21-летнего Винисиуса 4 гола в 4 последних матчах Ла Лиги. Он вышел на 2-е место в списке бомбардиров чемпионата с 9 "автографами" в 14 турах. Бразильца опережает его партнер по команде – Карим Бензема (11). Интересно, что в 82 предыдущих матчах Ла Лиги Винисиус забил 8 голов. "Реал" не проигрывает почти 2 месяца (8 побед, 1 ничья).
9 - Vinícius Júnior ???????? has scored nine goals in 14 @LaLigaEN games this season, one more than in his previous 82 games for @realmadriden in the competition. Explosion. pic.twitter.com/DMf1Dq9LiJ— OptaJose (@OptaJose) November 28, 2021
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