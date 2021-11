Анчелотти – о голе Винисиусе: Он сделал очередной шаг, чтобы стать одним из лучших игроков в мире

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал победу в матче Ла Лиги с "Севильей" (2:1). "Сливочные" забили победный гол на 87-й минуте. Цитирует наставника Marca.

У 21-летнего Винисиуса 4 гола в 4 последних матчах Ла Лиги. Он вышел на 2-е место в списке бомбардиров чемпионата с 9 "автографами" в 14 турах. Бразильца опережает его партнер по команде – Карим Бензема (11). Интересно, что в 82 предыдущих матчах Ла Лиги Винисиус забил 8 голов. "Реал" не проигрывает почти 2 месяца (8 побед, 1 ничья).

9 - Vinícius Júnior ???????? has scored nine goals in 14 @LaLigaEN games this season, one more than in his previous 82 games for @realmadriden in the competition. Explosion. pic.twitter.com/DMf1Dq9LiJ