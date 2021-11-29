Леванте в ближайшее время может уволить главного тренера

Руководство "Леванте" может уволить главного тренера Хавьера Перейру. На этой неделе оно проведет собрание, на котором будет обсуждаться будущее тренера, сообщает Marca.

55-летний специалист не проработал в команде и двух месяцев.

"Леванте" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Испании: после 15 матчей команда набрала только 7 очков.