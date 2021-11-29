Испания
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Леванте в ближайшее время может уволить главного тренера
Испанский клуб показывает далеко не лучшие результаты
fco.com.ua
Руководство "Леванте" может уволить главного тренера Хавьера Перейру. На этой неделе оно проведет собрание, на котором будет обсуждаться будущее тренера, сообщает Marca.
55-летний специалист не проработал в команде и двух месяцев.
"Леванте" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Испании: после 15 матчей команда набрала только 7 очков.
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