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Бензема не приедет на церемонию вручения Золотого мяча
Француз знает, что не победит
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Реала" Карим Бензема пропустит церемонию вручения Золотого мяча, сообщает Diario Sport. Он уже несколько дней знает, что не получит приз и не хочет ехать.
Ранее сообщалось, что церемонию награждения пропустит форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.
Читайте такжеFrance Football уже объявил 20-30 места в голосовании за Золотой мяч. Текстовая трансляция церемонии
Церемония начнется сегодня в 21:30 по киевскому времени.
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Источник:sport.es
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