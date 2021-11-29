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Бензема не приедет на церемонию вручения Золотого мяча

Испания
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Француз знает, что не победит

Бензема не приедет на церемонию вручения Золотого мяча

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Реала" Карим Бензема пропустит церемонию вручения Золотого мяча, сообщает Diario Sport. Он уже несколько дней знает, что не получит приз и не хочет ехать.

Ранее сообщалось, что церемонию награждения пропустит форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Читайте такжеFrance Football уже объявил 20-30 места в голосовании за Золотой мяч. Текстовая трансляция церемонии

Церемония начнется сегодня в 21:30 по киевскому времени.

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В статье: Криштиану Роналду Карим Бензема Золотой мяч Реал (Мадрид)
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Источник:
sport.es

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