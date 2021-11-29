Бензема не приедет на церемонию вручения Золотого мяча

Нападающий "Реала" Карим Бензема пропустит церемонию вручения Золотого мяча, сообщает Diario Sport. Он уже несколько дней знает, что не получит приз и не хочет ехать.

Ранее сообщалось, что церемонию награждения пропустит форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

Церемония начнется сегодня в 21:30 по киевскому времени.