Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Педри – лучший молодой игрок по версии France Football
Испанец получил награду "Копа Трофи"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
France Football объявил обладателя награды лучшего молодого игрока "Копа Трофи" – им стал полузащитник "Барселоны" Педри.
В прошлом сезоне испанец провел больше всех матчей – 72. Сыграл в старте сборной Испании на Евро, а также на Олимпийских играх в Токио за олимпийскую сборную.
And the 2021 #tropheekopa is... @Pedri of @FCBarcelona_es !#ballondor pic.twitter.com/Bb84xEqUBY— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- В аэропорту Борисполь произошло ЧП с участием самолета Шахтера
- "Наименьший бюджет в УПЛ". Вирт назвал среднюю зарплату в Вересе
- Смерть супер-клубов. Или как Криштиану и Месси увольняют своих тренеров
- После матча Барселоны с Вильярреалом случился конфликт между командами. Вмешалась полиция
- Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО
- Король Нидерландов лично отвез Фейенорд в Прагу на матч Лиги конференций
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Red_Cat (Салоники)
29.11.2021 в 23:03
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...