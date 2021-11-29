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Педри – лучший молодой игрок по версии France Football

Испания
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Испанец получил награду "Копа Трофи"

Педри – лучший молодой игрок по версии France Football

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

France Football объявил обладателя награды лучшего молодого игрока "Копа Трофи" – им стал полузащитник "Барселоны" Педри.

В прошлом сезоне испанец провел больше всех матчей – 72. Сыграл в старте сборной Испании на Евро, а также на Олимпийских играх в Токио за олимпийскую сборную.

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В статье: Золотой мяч Барселона france football Педри
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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
29.11.2021 в 23:03
Барса - лучший клуб мира!
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