С чего начинался Кун: Агуэро чудом выжил при рождении, учился у Торреса и покорил Мадрид, чтобы его предать

Говорят, Серхио Агуэро вот-вот объявит о завершении карьеры из-за проблем с сердцем.

Не хочется верить, что это так. Левандовский, Бензема, Суарес, не говоря уже про Месси с Роналду, по-прежнему в строю и колотят голы, и тут такая потеря.

Сперва карьеру закончили герои нашего детства, теперь пришла пора кумиров юности. Что ж это получается, мы - взрослые? Не может быть…

Проблемы Куна нагнали волну воспоминаний, от которой так просто не отделаться. Да и зачем? Путь босоногого мальчика с окраины, ставшего рекордсменом самого богатого клуба планеты - чем не сюжет для кинофильма, чтоб посмотреть всей семьей?

И даже если он оборвется сейчас из-за тахикардии, хеппи-энд уже никуда не денется. Все марки наклеены; цели - достигнуты. О большем и просить нельзя. Или все-таки можно?

***

Порой кажется, что та игра в Бильбао была вчера.

"Атлетико" еще не был оборонительным монстром, в которого его позже превратит Симеоне. Наоборот - он напоминал сборище недисциплинированных талантов, где задавали тон шесть аргентинцев и Торрес.

Эль Ниньо был еще молод, но уже понемногу стагнировал в середняке Примеры. Он созрел для следующего шага - и понимал это. Все понимали.

17-летний Агуэро приехал сюда в 2006 году. За сенсационного тинэйджера, наколотившего 23 гола в аргентинской вышке, "Индепендьенте" получил рекордные для местной лиги 23 млн евро. Для клуба из Авельянеды они были как благословение. К моменту продажи Агуэро "Дьяволы" накопили 26 млн долгов.

Потому-то и ушел Кун в 17 - тянуть было смерти подобно. Да и потом, парень реально опережал свой возраст. Он дебютировал в чемпионате Аргентины в 15 лет и 35 дней - раньше Диего Марадоны!

Лео Месси, смотревший тот матч по телевизору в 300 км от Авельянеды, про себя сказал: "Вау!" Он еще не знал, что вскоре подружится с Куном на всю жизнь.

К слову, вы знали, почему Кун? Это прилипло с раннего детства. Семилетний Агуэро подсел на японский мультик Wanpaku Omukashi Kumu Kumu и, бродя по дому, все время повторял: "Кумкум, кумкум". Дедушка толком не расслышал и начал называть внука Куном. Малышу понравилось.

В 2006 году в Бильбао "Кун" было на спине Агуэро, когда он сперва ассистировал Макси Родригесу на первый гол, а затем сам вколотил третий, изящно разобравшись на пространстве с защитником.

***

Другого, в принципе, и не ожидалось - в Аргентине парень поставил такие голы на поток.

Кроме "Атлетико" им активно интересовалась "Бавария", но предложила меньше, а "Индепендьенте" торговался за каждый песо. Тем временем, Сесар Луис Менотти сравнивал еще 15-летнего Серхио с Ромарио. Не скупился на похвалу и Марадона:

Когда Агуэро впервые приехал в сборную U-20, тренер Мигель Анхель Тохо уже знал, с кем его поселит. Месси выиграл МЧМ-2005 практически в одиночку, но, что не менее важно, обрел преданного друга. Их сильно сблизила смерть общего товарища Эмилиано Молины, разбившегося в автокатастрофе. С тех пор в сборной Лео и Кун всегда живут в одном номере.

— Messi: "During the U20 World Cup, our coach Mr. Solari was a nice person and we were young. Me and Aguero came down at 10 o'clock at night, bought chips and Pepsi and as we went up, he was standing in front of the elevator. He scolded us but fortunately we hid some sweets." pic.twitter.com/TAOsCuU1No