С чего начинался Кун: Агуэро чудом выжил при рождении, учился у Торреса и покорил Мадрид, чтобы его предать

Говорят, Серхио Агуэро вот-вот объявит о завершении карьеры из-за проблем с сердцем.

Не хочется верить, что это так. Левандовский, Бензема, Суарес, не говоря уже про Месси с Роналду, по-прежнему в строю и колотят голы, и тут такая потеря.

Сперва карьеру закончили герои нашего детства, теперь пришла пора кумиров юности. Что ж это получается, мы - взрослые? Не может быть…

Проблемы Куна нагнали волну воспоминаний, от которой так просто не отделаться. Да и зачем? Путь босоногого мальчика с окраины, ставшего рекордсменом самого богатого клуба планеты - чем не сюжет для кинофильма, чтоб посмотреть всей семьей?

И даже если он оборвется сейчас из-за тахикардии, хеппи-энд уже никуда не денется. Все марки наклеены; цели - достигнуты. О большем и просить нельзя. Или все-таки можно?

***

Порой кажется, что та игра в Бильбао была вчера.

"Атлетико" еще не был оборонительным монстром, в которого его позже превратит Симеоне. Наоборот - он напоминал сборище недисциплинированных талантов, где задавали тон шесть аргентинцев и Торрес.

Эль Ниньо был еще молод, но уже понемногу стагнировал в середняке Примеры. Он созрел для следующего шага - и понимал это. Все понимали.

17-летний Агуэро приехал сюда в 2006 году. За сенсационного тинэйджера, наколотившего 23 гола в аргентинской вышке, "Индепендьенте" получил рекордные для местной лиги 23 млн евро. Для клуба из Авельянеды они были как благословение. К моменту продажи Агуэро "Дьяволы" накопили 26 млн долгов.

Потому-то и ушел Кун в 17 - тянуть было смерти подобно. Да и потом, парень реально опережал свой возраст. Он дебютировал в чемпионате Аргентины в 15 лет и 35 дней - раньше Диего Марадоны!

Лео Месси, смотревший тот матч по телевизору в 300 км от Авельянеды, про себя сказал: "Вау!" Он еще не знал, что вскоре подружится с Куном на всю жизнь.

К слову, вы знали, почему Кун? Это прилипло с раннего детства. Семилетний Агуэро подсел на японский мультик Wanpaku Omukashi Kumu Kumu и, бродя по дому, все время повторял: "Кумкум, кумкум". Дедушка толком не расслышал и начал называть внука Куном. Малышу понравилось.

В 2006 году в Бильбао "Кун" было на спине Агуэро, когда он сперва ассистировал Макси Родригесу на первый гол, а затем сам вколотил третий, изящно разобравшись на пространстве с защитником.

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Другого, в принципе, и не ожидалось - в Аргентине парень поставил такие голы на поток.

Кроме "Атлетико" им активно интересовалась "Бавария", но предложила меньше, а "Индепендьенте" торговался за каждый песо. Тем временем, Сесар Луис Менотти сравнивал еще 15-летнего Серхио с Ромарио. Не скупился на похвалу и Марадона:

"То, что он не настолько известен, как Месси, не означает, что он хуже. Агуэро не менее одарен, поверьте мне!"

Когда Агуэро впервые приехал в сборную U-20, тренер Мигель Анхель Тохо уже знал, с кем его поселит. Месси выиграл МЧМ-2005 практически в одиночку, но, что не менее важно, обрел преданного друга. Их сильно сблизила смерть общего товарища Эмилиано Молины, разбившегося в автокатастрофе. С тех пор в сборной Лео и Кун всегда живут в одном номере.

— Messi: "During the U20 World Cup, our coach Mr. Solari was a nice person and we were young. Me and Aguero came down at 10 o'clock at night, bought chips and Pepsi and as we went up, he was standing in front of the elevator. He scolded us but fortunately we hid some sweets." pic.twitter.com/TAOsCuU1No — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 27, 2019

К слову, уже на следующем МЧМ в 2007-м, Агуэро показал, чему научился у Лео, став лучшим бомбардиром и игроком турнира. В партнерах у него были Ди Мария, Папу Гомес, Банега, Пьятти…

На клубном уровне Кун тоже не терял времени. Как и полагается всякому легендарному аргентинцу, он забил рукой - пострадал "Рекреативо".

Всего в дебютном сезоне в Испании Агуэро отличился шесть раз. Куну много помогал Торрес - позже тот даже позаимствовал у него татуировку на эльфийском наречии, придуманном Толкином для "Властелина колец".

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Ну а настоящая жара пошла уже во втором сезоне Агуэро в Испании.

Летом 2007-го Эль Ниньо ушел покорять АПЛ, а в "Атлетико" перебрался Форлан. Кун забил дебютный гол сезона, поразив ворота "Реала" на первой же минуте дерби.

"Матрасники" впервые за долгое время шли в зоне ЛЧ, а когда они еще и убрали с пути "Барселону" (4:2), это был полный улет.

"За 30 лет я видел в "Атлетико" много великих игроков - от Уго Санчеса до Торреса, от Футре до Каминеро и Кико, но ни один не демонстрировал такого превосходства над защитниками, как Агуэро. Сегодня "Атлети" собирались на похороны, а Кун устроил им вечеринку", - восхищался экс-тренер Анхель Каппа.

Агуэро на глазах превращался в мировую звезду, при этом играя, скорее, на врожденных инстинктах, что делало его еще опаснее для защитников. Рваные рывки Куна с мячом из глубины не входили в их школьную программу обучения.

В Аргентине есть такое понятие "potrero" - импровизированное футбольное поле, где зачастую травы-то нет - лишь втоптанная земля. Вот на таком и учился футболу Кун. Другие появились в его жизни нескоро - он из нищей семьи. На ужин часто приходилось доедать вчерашний хлеб с мате - больше ничего не было.

Potrero на окраине Байреса, где вырос Агуэро, wikimedia.org

Его родители приехали в Буэнос-Айрес из провинции, но их дом смыло наводнением, а затем их еще и ограбили. Беда, да, но не самая большая - когда Адриана Агуэро была беременна сыном, у нее едва не случился выкидыш на шестом месяце. Каждая минута была на счету, но до больницы пришлось ехать три часа - на двух автобусах и электричкой. Вытаскивая Серхио на свет, врачи щипцами сломали ему ключицу, но это было неважно. Сам факт выживания матери и ребенка был чудом.

"Con un pan debajo del brazo", - промолвили врачи, намекая, что этот парень еще принесет всем удачу. Как же они были правы!

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"Атлетико" с Агуэро вернулся в Лигу чемпионов, стабильно боролся за призы в Примере, а порой выдавал спектакли, достойные экранизации.

Март 2009-го - каждый поклонник "Матрасников" помнит тот матч. "Барселона" Пепа была на таком ходу, что ее просто нельзя было остановить людям из плоти и крови. Уже в стартовые полчаса блаугранас создали два шедевра усилиями Анри и Месси, но это было лишь начало.

Привычно гениальный дальний выстрел Форлана вернул интригу, а Кун, разобравшись с защитником, вернул на табло статус-кво. Началась заруба. Анри забил еще раз, но "Атлети" было уже не остановить - пенальти Форлана и решающий гол Агуэро после ошибки Пуйола зафиксировали исторические 4:3.

"Мы проигрывали после голов Месси и Анри, но затем мы с Агуэро начали щелкать. Мы забили четырежды - по два каждый, и все голы были прекрасны. Я на 100% уверен, что это наше лучшее совместное выступление", - улыбался потом Форлан.

AS много не писала и просто поставила Куну за тот матч четыре звезды. Из трех.

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Когда они еще и Лигу Европы выиграли в 2010-м, Энрике Сересо был вне себя от счастья.

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

Полуфинал и финал того розыгрыша для "Матрасников" вытащил Форлан, но где была бы команда, если бы не два мяча Агуэро на поле "Спортинга"?

По новому контракту мадридцы согласились платить Куну 5,7 млн евро в год, однако все вокруг понимали, что поезд проехал - точно, как раньше с Торресом. СМИ куда только не "отправляли" Агуэро, но чаще всего - в "Реал" к Моуриньо.

Антипатия Жозе к Игуаину не была тайной, а Бензема в те годы не достиг и половины нынешней крутизны. Кун выглядел отличной заменой. Marca писала, что ради него Перес готов нарушить негласный пакт о ненападении, существующий между главными клубами Мадрида. Так ли это - мы никогда не узнали.

Агуэро забил 20 мячей в своем последнем сезоне на "Висенте Кальдерон", попрощавшись хет-триком в ворота "Мальорки" в последнем туре - его 99-й, 100-й и 101-й голы за "Матрасников". Уже через пару недель Кун поехал на Копу, а оттуда вернулся игроком "Ман Сити".

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Фанаты ему этого так и не простили. На матче ЛЕ против "Стремсгодсета" они жгли его футболки и называли "pesotero" - сборщиком денег.

"Да, он один из лучших, но Агуэро ушел из "Атлетико" плохо, по-дурацки. Если б мы попрощались с ним как с героем… Но он ушел совсем неправильно. Я всегда прощаю. Но Серхио вышел через заднюю дверь", - сетовал спустя много лет Сересо.

Могло ли все быть иначе? И должно ли? Фанаты "Горожан" точно скажут "нет", памятуя о золотом голе Куна в ворота КПР, принесшем чемпионство-2012.

Серхио сделал великую карьеру в АПЛ - возможно, лучшую среди всех аргентинцев. "Атлетико" тоже после его продажи шел лишь вверх - Симеоне подарил ему новую философию, а в нападении место Агуэро занял Фалькао, за ним Манджукич, Диего Коста. Топ-форварды слетались на "Висенте Кальдерон", как пчелы на мед.

И, да, это была великая история. Жаль, что она заканчивается, но что делать? Кун отдал футболу все, что было, и получил столько же взамен.

Почти сто лет назад El Grafico нарисовал типичного аргентинского футболиста - почти ребенка, "pibe", с немытым лицом, хитрыми глазами и рядом зубов, достаточно острых, чтобы пережевать черствый хлеб. "Pibe" играл на "potrero", где нет тактики, правил и тренеров - только ты, мяч и соперник. Он держался, как маленький бычок, и всегда оставался юн душой.

Месси из другого теста - его сформировала Ла Масия. А вот Марадона, Тевес и Агуэро - именно из этой дворовой когорты, чьи ряды редеют прямо у нас на глазах. Будущее за роботизированными выпускниками супермодных академий, это неоспоримо. Но, черт, почему от этого так грустно?..