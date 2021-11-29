Испания
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Обладатель женского Золотого мяча 2021 – Алексис Путельяс
Победительница Лиги чемпионов
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
France Football объявил обладателя награды женского Золотого мяча – им стала полузащитница "Барселоны" Алексис Путельяс.
Она также получила награду от УЕФА, как лучшая футболистка прошедшего сезона в Европе.
Испанка выиграла с "Барселоной" женскую Лигу чемпионов, забив 26 голов за сезон.
And the winner @alexiaputellas ! https://t.co/evXY5HBJMO— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021
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Комментарии (2)
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Зритель (Харьков)
29.11.2021 в 22:42
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Red_Cat (Салоники)
29.11.2021 в 23:02
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