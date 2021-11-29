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Обладатель женского Золотого мяча 2021 – Алексис Путельяс

Испания
(1 голосов)

Победительница Лиги чемпионов

Обладатель женского Золотого мяча 2021 – Алексис Путельяс

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

France Football объявил обладателя награды женского Золотого мяча – им стала полузащитница "Барселоны" Алексис Путельяс.

Она также получила награду от УЕФА, как лучшая футболистка прошедшего сезона в Европе.

Испанка выиграла с "Барселоной" женскую Лигу чемпионов, забив 26 голов за сезон.

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В статье: Золотой мяч Барселона france football
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Комментарии (2)
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Зритель (Харьков)
29.11.2021 в 22:42
На фото точно женщина?
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Red_Cat (Салоники)
29.11.2021 в 23:02
а ты проверь. если, конечно, тебе позволят это сделать.
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