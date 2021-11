Примера. Осасуна - Эльче 1:1. Баски сдулись, но их спас вратарь

А "Осасуна"-то потихоньку начала сыпаться после яркого старта сезона. Сегодня команду Ягобы Аррасате хватило минут на 10-15 - и против кого?

Самое интересное, что даже стартового отрезка могло хватить для победы, но Кике свой шанс не реализовал, а Будимир попал в перекладину.

Хорошо хоть пенальти удалось заработать, который все тот же Будимир и реализовал.

Ну а начиная минуты с 20-й на поле играла только одна команда, что заткнуло обычно шумный и активный "Эль Садар". Фидель довольно быстро сравнял счет ударом головой после навеса с левого фланга. Затем отличный шанс вывести своих вперед упустил Лукас Перес - ему в "Эльче" пока не прет.

