Примера. Осасуна - Эльче 1:1. Баски сдулись, но их спас вратарь

А "Осасуна"-то потихоньку начала сыпаться после яркого старта сезона. Сегодня команду Ягобы Аррасате хватило минут на 10-15 - и против кого?

Самое интересное, что даже стартового отрезка могло хватить для победы, но Кике свой шанс не реализовал, а Будимир попал в перекладину.

Хорошо хоть пенальти удалось заработать, который все тот же Будимир и реализовал.

Ну а начиная минуты с 20-й на поле играла только одна команда, что заткнуло обычно шумный и активный "Эль Садар". Фидель довольно быстро сравнял счет ударом головой после навеса с левого фланга. Затем отличный шанс вывести своих вперед упустил Лукас Перес - ему в "Эльче" пока не прет.

???????? First goal of the season for Ante Budimir! #OsasunaElche pic.twitter.com/P1Q9C9ckZN — LaLiga English (@LaLigaEN) November 29, 2021

Во втором тайме "Эльче" еще обнаглел и вовсю пользовался преимуществом на левой бровке, где Мохика съедал Видаля вчистую. Как результат - прострел на Бойе, который с пяти метров попал в штангу.

Ближе к занавесу игры у "Эльче" прошел еще один кросс слева - на сей раз, на дальней замыкал Хосан, но идеально сыграл голкипер хозяев Эррера.

"Осасуна" провела одну хорошую атаку в добавленное время, но в целом должна радоваться добытому очку - теперь их у нее 20, и она занимает 10-е место. "Эльче" поднялся из зоны вылета из 12 баллами, отправив туда "Кадис" - у него хуже разница голов.

15-й тур. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Эльче" - 1:1

Голы: Будимир, 7 (с пенальти) - Фидель, 19

"Осасуна": Эррера - Видаль, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Коте - Барха (Роберто Торрес, 79), Ойер (Брашанац, 64), Монкайола, Рубен Гарсия (Ману Санчес, 87) - Будимир (Авила, 79), Кике

"Эльче": Бадиа - Паласиос (Баррахан, 85), Роко, Диего Гонсалес, Мохика - Моренте, Марконе (Гумбау, 60), Маскарель, Фидель (Хосан, 60) - Лукас Перес (Гути, 86), Бойе

Предупреждения: Ману Санчес, 90+1 - Фидель, 6, Марконе, 50, Маскарель, 56