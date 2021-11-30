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Жоау Феликс приступил к тренировкам и сыграет в матче с Мальоркой

Испания
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Поединок запланирован на начало декабря

Жоау Феликс приступил к тренировкам и сыграет в матче с Мальоркой

Новина українською

Нападающий "Атлетико" Жоау Феликс вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает Marca.

Португалец восстановился после мышечного повреждения, из-за которого пропустил три последних матча команды. Он приступил к тренировкам и вместе с командой готовится ко встрече 16-го тура чемпионата Испании с "Мальоркой".

В сезоне-2021/22 Феликс провел 11 матчей за "Атлетико", на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Жоау Феликс
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