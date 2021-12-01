Кубок короля. Вильярреал и Гранада забили 15 голов, сенсаций пока нет

Итак, Кубок короля добрался до стадии, когда в борьбу включаются клубы Примеры. Всего в рамках 1-го раунда будет сыграно 56 матчей - игровая программа разбита на три ближайших дня.

Не участвуют в дебютном раунде Кубка лишь 4 клуба, которые чуть погодя разыграют Суперкубок Испании - "Реал", "Атлетико", "Барселона" и "Атлетик" Бильбао.

Пятеро первых клубов Примеры без видимых проблем преодолели дебютную стадию Кубка. "Вильярреал" и "Гранада" и подавно забили 15 голов на двоих в ворота любителей. "Хетафе", "Сельта" и "Алавес" были чуточку скромнее.

Прошел дальше и "Алькояно", который в минувшем розыгрыше Кубка сенсационно победил "Реал", испортив дебют Андрею Лунину.

Отметим также, что сегодня ни одна команда, уступавшая сопернику по рангу, не прошла дальше. Сенсаций как таковых не случилось.

"Кайон" (IV дивизион) - "Уэска" (II) - 0:2

Голы: Матеу, 59, Оморуи, 90+4

"Марчамало" (IV) - "Вальядолид" (II) - 0:1

Гол: Роке Меса, 89 (с пенальти)

"Насара" (IV) - "Андорра" (III) - 0:1

Гол: Марк Фернандес, 42 (с пенальти)

"Виктория" (VI) - "Вильярреал" - 0:8

Голы: Альберто Морено, 17, 22, Манди, 28, Алькасер, 37, Чуквезе, 50, Жерар Морено, 73, Дья, 82, Иосифов, 87

"Лагуна" (VI) - "Гранада" - 0:7

Голы: Бакка, 9, Буцке, 32, 44, 54, Пуэртас, 41, Молина, 67, 76

"Унами" (VI) - "Алавес" - 0:3

Голы: Гвидетти, 66, Силла, 82, Риоха, 90+1

"Теруэль" (IV) - "Алькоркон" (II) - 0:1

Гол: Уго Фрайль, 28 (с пенальти)

"Сеарес" (IV) - "Спортинг" Хихон (II) - 0:1

Гол: Сесар Гарсия, 38

"Расинг" Риоха (IV) - "Картахена" (ІІ) - 0:2

Голы: Ортуньо, 65, 81

"Санлукеньо" (III) - "Сабадель" (III) - 2:0

Голы: Рамирес, 65, Арменталь, 76

"Мольерусса" (VI) - "Хетафе" - 1:5

Голы: Пучи, 4 - Мата, 19, 52 (оба - с пенальти), 57, Сандро, 58, Поведа, 75

"Эбро" (IV) - "Сельта" - 0:5

Голы: Мина, 32, Солари, 43, Серви, 55, 58, Фонтан, 90+2

"Монтихо" (IV) - "Бургос" (II) - 0:1

Гол: Рики Родригес, 90+4

"Агилас" (IV) - "Альмерия" (II) - 1:1 (по пен. 3:5)

Голы: Калу Уче, 58 - Вильяр, 32

"Альбасете" (ІІІ) - "Расинг" Ферроль (ІІІ) - 2:1

Голы: Монтес, 61 (с пенальти), Дани Гонсалес, 117 - Алекс Лопес, 43

"Бадахос" (ІІІ) - "Алькояно" (III) - 0:3

Голы: Мурад, 3, Мехия, 77 (с пенальти), Анхель Лопес, 87