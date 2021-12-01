Названа сумма компенсации, которую получит Кике Сетьен от Барселоны

Бывший главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен спустя 5 месяцев после увольнения получит компенсацию.

Как сообщает Cadena Ser, каталонский клуб выплатит 63-летнему тренеру 4 миллиона евро неустойки за досрочное расторжение контракта.

В сентябре СМИ заявляли, что испанский специалист подал в суд на клуб и может получить 14 миллионов евро компенсации.

13 января 2020 года "Барса" назначила Сетьена на пост главного тренера, а 17 августа уволила после разгромного поражения от "Баварии" (2:8) в Лиге чемпионов.