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Названа сумма компенсации, которую получит Кике Сетьен от Барселоны
Специалист мог отсудить 14 миллионов
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Бывший главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен спустя 5 месяцев после увольнения получит компенсацию.
Как сообщает Cadena Ser, каталонский клуб выплатит 63-летнему тренеру 4 миллиона евро неустойки за досрочное расторжение контракта.
В сентябре СМИ заявляли, что испанский специалист подал в суд на клуб и может получить 14 миллионов евро компенсации.
13 января 2020 года "Барса" назначила Сетьена на пост главного тренера, а 17 августа уволила после разгромного поражения от "Баварии" (2:8) в Лиге чемпионов.
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