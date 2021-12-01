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Серхи Роберто перенесет операцию на бедре
Сроки восстановления пока неизвестны
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Барселоны" Серхи Роберто в ближайшее время перенесёт операцию на бедре, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.
Хирургическое вмешательство необходимо футболисту из-за травмы мышцы правого бедра. Роберто перенесёт операцию в Финляндии под наблюдением медицинского персонала "Барселоны".
В нынешнем сезоне Роберто принял участие в 12 матчах за каталонский клуб во всех турнирах. Последние игры "Барселоны" защитник пропустил из-за повреждения.
"Барселона" в 14 встречах набрала 23 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022.
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