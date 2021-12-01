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Серхи Роберто перенесет операцию на бедре

Испания
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Сроки восстановления пока неизвестны

Серхи Роберто перенесет операцию на бедре

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Барселоны" Серхи Роберто в ближайшее время перенесёт операцию на бедре, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Хирургическое вмешательство необходимо футболисту из-за травмы мышцы правого бедра. Роберто перенесёт операцию в Финляндии под наблюдением медицинского персонала "Барселоны".

В нынешнем сезоне Роберто принял участие в 12 матчах за каталонский клуб во всех турнирах. Последние игры "Барселоны" защитник пропустил из-за повреждения.

"Барселона" в 14 встречах набрала 23 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022.

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В статье: Барселона Серхи Роберто
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