Серхи Роберто перенесет операцию на бедре

Защитник "Барселоны" Серхи Роберто в ближайшее время перенесёт операцию на бедре, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Хирургическое вмешательство необходимо футболисту из-за травмы мышцы правого бедра. Роберто перенесёт операцию в Финляндии под наблюдением медицинского персонала "Барселоны".

В нынешнем сезоне Роберто принял участие в 12 матчах за каталонский клуб во всех турнирах. Последние игры "Барселоны" защитник пропустил из-за повреждения.

"Барселона" в 14 встречах набрала 23 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022.