Примера. Реал - Атлетик 1:0. Отрыв Мадрида от конкурентов растет

"Реал" показал, почему возглавляет таблицу, а "Атлетик" - почему пропустил меньше всех в Примере. Это если вкратце.

"Сливочные" вели игру минут 60, а в первом тайме и так и подавно доминировали. "Атлетик" со знанием дела прижимался к своим воротам, но ему не хватало дисквалифицированного капитана Иньиго Мартинеса. Йерай - хорош, но уровень другой.

Именно в центре обороны у басков было наибольше проблем - Бензема дважды расстреливал Симона в упор до 20-й минуты, и оба раза голкипер сыграл великолепно.

5 - @realmadriden 's Luka Modrić ???????? has provided five assists this season in all competitions, more than any other @LaLigaEN midfielder in 2021/22. Quality. pic.twitter.com/dJzKc8KjN1

В ответ "Атлетик" выбивал мяч на Иньяки Уильямса, чья фантастическая скорость даже при всей банальности передач дважды приводила к опасным моментам.

Гол "Реала" по такой игре выглядел максимально логично, хоть и не обошлось без курьеза - Модрич пытался добить мяч в сетку после сэйва Симона, но получилось, что срезал на Бензема - и так было даже лучше - 1:0.

Во втором тайме команда Марселино, наконец, начала раскрываться, что вкупе с небезупречной обороной "Реала" и усталостью возрастных хавбеков "Реала", несколько выровняло матч. Да, у Мадрида был хлесткий удар Крооса чуть мимо штанги, но "Атлетик" отвечал еще острее - Васкес чудом заблокировал летевший в створ удар Дани Гарсии, а Йерай умудрился промазать с 4-5 метров.

35 - Karim Benzema ???????? has scored 35 goals in 46 games for @realmadriden in 2021 across all competitions, equalling his best goalscoring tally in a single calendar year for Los Blancos (35 goals in 50 games in 2019). Insatiable. pic.twitter.com/x1XQD5OcpG