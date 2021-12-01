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Примера. Реал - Атлетик 1:0. Отрыв Мадрида от конкурентов растет

Испания
(1 голосов)

Все решила реализация моментов

Примера. Реал - Атлетик 1:0. Отрыв Мадрида от конкурентов растет

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" показал, почему возглавляет таблицу, а "Атлетик" - почему пропустил меньше всех в Примере. Это если вкратце.

"Сливочные" вели игру минут 60, а в первом тайме и так и подавно доминировали. "Атлетик" со знанием дела прижимался к своим воротам, но ему не хватало дисквалифицированного капитана Иньиго Мартинеса. Йерай - хорош, но уровень другой.

Именно в центре обороны у басков было наибольше проблем - Бензема дважды расстреливал Симона в упор до 20-й минуты, и оба раза голкипер сыграл великолепно.

В ответ "Атлетик" выбивал мяч на Иньяки Уильямса, чья фантастическая скорость даже при всей банальности передач дважды приводила к опасным моментам.

Гол "Реала" по такой игре выглядел максимально логично, хоть и не обошлось без курьеза - Модрич пытался добить мяч в сетку после сэйва Симона, но получилось, что срезал на Бензема - и так было даже лучше - 1:0.

Во втором тайме команда Марселино, наконец, начала раскрываться, что вкупе с небезупречной обороной "Реала" и усталостью возрастных хавбеков "Реала", несколько выровняло матч. Да, у Мадрида был хлесткий удар Крооса чуть мимо штанги, но "Атлетик" отвечал еще острее - Васкес чудом заблокировал летевший в створ удар Дани Гарсии, а Йерай умудрился промазать с 4-5 метров.

В общем, легкой прогулки у команды Анчелотти не вышло, но ее никто и не ожидал - Класико, как-никак. С другой стороны, план выполнен - победа добыта. В таблице у "Реала" уже 36 очков - и это 7 больше, чем у "Атлетико" и "Сосьедада". Правда, "Матрасники" тоже имеют игру в запасе.

Касательно "Атлетика", то он 8-й с 21 очком. Баски круты в обороне, спору нет, но если не перестанут пороть столько моментов, выше им не подняться.

9-й тур. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" - "Атлетик" - 1:0

Гол: Бензема, 40

"Реал": Куртуа - Васкес (Начо, 80), Милитао, Алаба, Менди - Модрич (Вальверде, 70), Каземиро, Кроос (Камавинга, 80) - Асенсио (Родриго, 64), Бензема, Винисиус

"Атлетик": Симон - Лекуэ (де Маркос, 46), Йерай, Нуньес, Баленсиага - Саррага, Дани Гарсия (Весга, 82), Венседор (Нико Уильямс, 63), Муниаин (Беренгер, 70) - Рауль Гарсия (Сансет, 70), Уильямс

Предупреждения: Модрич, 68, Каземиро, 77 - Саррага, 31, Лекуэ, 43, Уильямс, 77

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В статье: Атлетик (Бильбао) Реал (Мадрид)
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Комментарии (5)
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metall5291 (Kharkiv)
02.12.2021 в 00:09
С Победой. При таком графике, который сейчас у Реала, не стоило и желать большего. Три очка есть, потерь нет и слава Богу. В прошлом сезоне именно с такими командами были растеряны очки, что в итоге и помешало. Теперь надо прибить Интер. Ну а потом..... потом тоже 2 (как минимум) очень ответственных матча. Но и Реал в этом сезоне очень ответственно подходит к каждой игре.
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sasha_lv (Львів)
02.12.2021 в 00:01
Фууххх....Тяжко,гра нічійна...Но головне-3 бала
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+1
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hardcorepwnz (Украина)
01.12.2021 в 23:59
Хорошая победа в энергосберегающем режиме, как-то от противостояния с Атлетиком ожидалось большее. Вроде баски и бегали в атаку во втором тайме, но все как-то не опасно, а Мадрид использовал, по сути, единственный момент. Ну и хорошо, главное чтобы сил хватило на Интер, в Ла Лиге уже есть кое-какая подушка безопасности.
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sasha_lv (Львів)
02.12.2021 в 00:03
Куртуа красава - 2 мертвих потягнув
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+2
0
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NORDOS
01.12.2021 в 23:57
арбітр допомагав як міг але бакси с@снули
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