Примера. Реал - Атлетик 1:0. Отрыв Мадрида от конкурентов растет

"Реал" показал, почему возглавляет таблицу, а "Атлетик" - почему пропустил меньше всех в Примере. Это если вкратце.

"Сливочные" вели игру минут 60, а в первом тайме и так и подавно доминировали. "Атлетик" со знанием дела прижимался к своим воротам, но ему не хватало дисквалифицированного капитана Иньиго Мартинеса. Йерай - хорош, но уровень другой.

Именно в центре обороны у басков было наибольше проблем - Бензема дважды расстреливал Симона в упор до 20-й минуты, и оба раза голкипер сыграл великолепно.

5 - @realmadriden's Luka Modrić ???????? has provided five assists this season in all competitions, more than any other @LaLigaEN midfielder in 2021/22. Quality. pic.twitter.com/dJzKc8KjN1 — OptaJose (@OptaJose) December 1, 2021

В ответ "Атлетик" выбивал мяч на Иньяки Уильямса, чья фантастическая скорость даже при всей банальности передач дважды приводила к опасным моментам.

Гол "Реала" по такой игре выглядел максимально логично, хоть и не обошлось без курьеза - Модрич пытался добить мяч в сетку после сэйва Симона, но получилось, что срезал на Бензема - и так было даже лучше - 1:0.

Во втором тайме команда Марселино, наконец, начала раскрываться, что вкупе с небезупречной обороной "Реала" и усталостью возрастных хавбеков "Реала", несколько выровняло матч. Да, у Мадрида был хлесткий удар Крооса чуть мимо штанги, но "Атлетик" отвечал еще острее - Васкес чудом заблокировал летевший в створ удар Дани Гарсии, а Йерай умудрился промазать с 4-5 метров.

35 - Karim Benzema ???????? has scored 35 goals in 46 games for @realmadriden in 2021 across all competitions, equalling his best goalscoring tally in a single calendar year for Los Blancos (35 goals in 50 games in 2019). Insatiable. pic.twitter.com/x1XQD5OcpG — OptaJose (@OptaJose) December 1, 2021

В общем, легкой прогулки у команды Анчелотти не вышло, но ее никто и не ожидал - Класико, как-никак. С другой стороны, план выполнен - победа добыта. В таблице у "Реала" уже 36 очков - и это 7 больше, чем у "Атлетико" и "Сосьедада". Правда, "Матрасники" тоже имеют игру в запасе.

Касательно "Атлетика", то он 8-й с 21 очком. Баски круты в обороне, спору нет, но если не перестанут пороть столько моментов, выше им не подняться.

9-й тур. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" - "Атлетик" - 1:0

Гол: Бензема, 40

"Реал": Куртуа - Васкес (Начо, 80), Милитао, Алаба, Менди - Модрич (Вальверде, 70), Каземиро, Кроос (Камавинга, 80) - Асенсио (Родриго, 64), Бензема, Винисиус

"Атлетик": Симон - Лекуэ (де Маркос, 46), Йерай, Нуньес, Баленсиага - Саррага, Дани Гарсия (Весга, 82), Венседор (Нико Уильямс, 63), Муниаин (Беренгер, 70) - Рауль Гарсия (Сансет, 70), Уильямс

Предупреждения: Модрич, 68, Каземиро, 77 - Саррага, 31, Лекуэ, 43, Уильямс, 77