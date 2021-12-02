Президент Барселоны: Мы работаем над продлением контракта с Дембеле

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал о переговорах с полузащитником Усманом Дембеле по поводу продления его контракта.

"Со стороны клуба процесс идет медленнее, чем хотелось бы, но мы над этим работаем, сохраняем боевой настрой. Это очень важно, он может стать основным игроком команды, если удастся продлить его контракт", — цитирует Лапорту Cope.

В сезоне-2021/22 Дембеле принял участие в 3 матчах "Барселоны" и не отличился результативными действиями.