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Барселона зимой может продать Ленгле и Деста
Нежелательным в клубе считают уход Де Йонга или Тер Штегена
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Барселона" готовится к продаже нескольких футболистов, чтобы можно было регистрировать новые приобретения, сообщает Cadena SER. Ближе всего к уходу защитники Клеман Ленгле и Сержиньо Дест.
Также допускается уход кого-то из футболистов, которых каталонцы не хотели бы терять, а именно защитника Рональда Араухо, вратаря Марка-Андре тер Стегена или хавбека Френки де Йонга.
Напомним, что летом "Барселона" с трудом вписалась в потолок зарплат Ла Лиги. Ограничение существует, чтобы обезопасить клубы от банкротства.
????????️ @Boncopdefail AL #QTJ— Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) December 2, 2021
???? "Abans de permetre entrar a jugadors, caldrà deixar sortir"
???? "Els noms amb opcions de sortir son Lenglet i Dest. O fins i tot alguns més difícils de pair com Araujo, Ter Stegen o Frenkie De Jong"
???? Escolta'l avui pic.twitter.com/WoBQ1PekBV
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