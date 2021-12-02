Барселона зимой может продать Ленгле и Деста

"Барселона" готовится к продаже нескольких футболистов, чтобы можно было регистрировать новые приобретения, сообщает Cadena SER. Ближе всего к уходу защитники Клеман Ленгле и Сержиньо Дест.

Также допускается уход кого-то из футболистов, которых каталонцы не хотели бы терять, а именно защитника Рональда Араухо, вратаря Марка-Андре тер Стегена или хавбека Френки де Йонга.

Напомним, что летом "Барселона" с трудом вписалась в потолок зарплат Ла Лиги. Ограничение существует, чтобы обезопасить клубы от банкротства.