  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона зимой может продать Ленгле и Деста
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона зимой может продать Ленгле и Деста

Испания
(1 голосов)

Нежелательным в клубе считают уход Де Йонга или Тер Штегена

Барселона зимой может продать Ленгле и Деста

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Барселона" готовится к продаже нескольких футболистов, чтобы можно было регистрировать новые приобретения, сообщает Cadena SER. Ближе всего к уходу защитники Клеман Ленгле и Сержиньо Дест.

Также допускается уход кого-то из футболистов, которых каталонцы не хотели бы терять, а именно защитника Рональда Араухо, вратаря Марка-Андре тер Стегена или хавбека Френки де Йонга.

Напомним, что летом "Барселона" с трудом вписалась в потолок зарплат Ла Лиги. Ограничение существует, чтобы обезопасить клубы от банкротства.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Клеман Ленгле Сержиньо Дест
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
02.12.2021 в 20:15
Продавати треба тих, в кого з/п висока, а толку мало- Коутіньйо наприклад, а не Де Йонга!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...