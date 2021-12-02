Барселона дала 15 дней Дембеле, чтобы подписать новый контракт, иначе он будет выставлен на трансфер

Вингер Усман Дембеле не реагирует на предложения "Барселоны" продлить контракт, сообщает Mundo Deportivo. Если в течение 15 дней француз не определится, что собирается делать дальше, то будет выставлен на трансфер зимой.

Однако Дембеле серьезно сомневается, стоит ли подписывать новый договор, из-за давления со стороны агента. Мусса Сиссоко убеждает Дембеле, что в другой команде тот может заработать больше, да и смена обстановки ему пойдет на пользу. Так, среди заинтересованных клубов называются "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл", не желающие зимой делать предложение "Барселоне".

В то же время внутри команды Дембеле утверждает, что счастлив в клубе, хочет остаться и отплатить за доверие.

Контракт Дембеле истекает летом 2022 года.