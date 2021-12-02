  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Спортивный документальный сериал Matchday: изнутри ФК Барселона теперь на Discovery+
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Спортивный документальный сериал Matchday: изнутри ФК Барселона теперь на Discovery+

Испания
(1 голосов)

Возможность узнать, каков Месси в футбольном быту

Спортивный документальный сериал Matchday: изнутри ФК Барселона теперь на Discovery+

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Документальный сериал из 8 частей демонстрирует фанатам заслуги одного из самых популярных и успешных футбольных клубов мира а также игроков: Лионеля Месси, Жерара Пике, Филиппе Коутинью, Марк-Андре Тер Штегена и других.

Зрителей ожидают эксклюзивные кадры из жизни "Барселоны" в сезоне 2018/19. Впервые футбольные фанаты увидят, как ведут себя в повседневной жизни Лео Месси, Филиппе Коутинью, Жерар Пике и Марк-Андре тер Стеген.

Сериал, который будет транслироваться на Discovery+ с 1 декабря, создан Barça Studios — центром производства и коммерциализации продуктов аудиовизуального контента "Барселоны", в сотрудничестве с Rakuten. История футбольного клуба в сериале рассказывает номинант на премию Оскар Джон Малкович.

Каждая серия "Matchday: Изнутри ФК "Барселона" будет сосредоточена на решающей игре сезона 2018/19 и ряде историй о героях клуба: игроках, менеджерах, персонале. Каждый эпизод позволит зрителям почувствовать то, что переживали члены команды до выхода на поле.

Жулиано Беллетти, бывший игрок "Барселоны", забивший победный гол в Париже 17 мая 2006 года, обеспечив клубу второй трофей Лиги чемпионов, прокомментировал выход сериала следующим образом: "Этот документальный сериал иллюстрирует уникальные моменты и ситуации, которые фаны обычно не видят. Он демонстрирует. как лучшие футболисты мира справляются с разными ситуациями благодаря командной работе, приложенным усилиям и взаимному уважению.Для меня цвета "блаугранас" являются синонимом особого этапа в моей карьере, и я особенно ценю тот факт, что этот документальный сериал показывает, как это — быть частью семьи "Барсы". Я уверен, что "Matchday" перенесет болельщиков клуба в особое путешествие вместе с командой".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Барселона Марк-Андре тер Штеген Филиппе Коутиньо Жулиано Белетти Жерар Пике
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...