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Спортивный документальный сериал Matchday: изнутри ФК Барселона теперь на Discovery+
Возможность узнать, каков Месси в футбольном быту
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Документальный сериал из 8 частей демонстрирует фанатам заслуги одного из самых популярных и успешных футбольных клубов мира а также игроков: Лионеля Месси, Жерара Пике, Филиппе Коутинью, Марк-Андре Тер Штегена и других.
Зрителей ожидают эксклюзивные кадры из жизни "Барселоны" в сезоне 2018/19. Впервые футбольные фанаты увидят, как ведут себя в повседневной жизни Лео Месси, Филиппе Коутинью, Жерар Пике и Марк-Андре тер Стеген.
Сериал, который будет транслироваться на Discovery+ с 1 декабря, создан Barça Studios — центром производства и коммерциализации продуктов аудиовизуального контента "Барселоны", в сотрудничестве с Rakuten. История футбольного клуба в сериале рассказывает номинант на премию Оскар Джон Малкович.
Каждая серия "Matchday: Изнутри ФК "Барселона" будет сосредоточена на решающей игре сезона 2018/19 и ряде историй о героях клуба: игроках, менеджерах, персонале. Каждый эпизод позволит зрителям почувствовать то, что переживали члены команды до выхода на поле.
Жулиано Беллетти, бывший игрок "Барселоны", забивший победный гол в Париже 17 мая 2006 года, обеспечив клубу второй трофей Лиги чемпионов, прокомментировал выход сериала следующим образом: "Этот документальный сериал иллюстрирует уникальные моменты и ситуации, которые фаны обычно не видят. Он демонстрирует. как лучшие футболисты мира справляются с разными ситуациями благодаря командной работе, приложенным усилиям и взаимному уважению.Для меня цвета "блаугранас" являются синонимом особого этапа в моей карьере, и я особенно ценю тот факт, что этот документальный сериал показывает, как это — быть частью семьи "Барсы". Я уверен, что "Matchday" перенесет болельщиков клуба в особое путешествие вместе с командой".
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