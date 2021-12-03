Кубок короля. Леванте забил 8, Кадис - 7, Бланко-Лещук тоже отметился

Итак, Кубок короля добрался до стадии, когда в борьбу включились клубы Примеры. Всего в рамках 1-го раунда сыграли 56 матчей - игровая программа была разбита на три дня. Не участвовали в дебютном раунде Кубка лишь 4 клуба, которые чуть погодя разыграют Суперкубок Испании - "Реал", "Атлетико", "Барселона" и "Атлетик" Бильбао.

Отчеты о поединках, сыгранных во вторник и среду, читайте здесь и здесь.

Итак, 1-й раунд Кубка короля завершен, а потерь среди представителей Примеры нет. История "Реала" с "Алькояно" годичной давности всех научила быть осторожнее.

Сегодня ближе всех к вылету среди команд элиты был "Райо Вальекано", который лишь в серии пенальти одолел любителей. Остальные полпреды Примеры были на высоте - "Кадис" и "Леванте" вообще на двоих наколотили 15 голов.

Кстати, помните еще экс-форварда "Карпат" и немножко "Шахтера" Густаво Бланко-Лещука? Так вот, он тоже забил, а его "Эйбар" прошел дальше.

"Велес" (IV дивизион) - "Лас-Пальмас" (ІІ) - 2:3

Голы: Хоселиньо, 10, Вейга, 33 (автогол) - Бенито Рамирес, 27, Садику, 43, Але Гарсия, 83

"Уракан Мелилья" (VI) - "Леванте" - 0:8

Голы: Сольдадо, 2, 22, Блеса, 29, 30, 63, Мальса, 51, Дани Гомес, 52, 58

"Сан-Агустин" (VI) - "Осасуна" - 0:4

Голы: Барберо, 50, Роберто Торрес, 61, Онтиверос, 72, Авила, 90

"Гихуэло" (V) - "Райо Вальекано" - 1:1 (по пен 3:4)

Голы: Тоти, 19 - Посо, 5

"Герника" (IV) - "Эйбар" (ІІ) - 1:2

Голы: Арана, 71 - Кике Гонсалес, 36 (с пенальти), Бланко-Лещук, 62

"Утрильяс" (VI) - "Валенсия" - 0:3

Голы: Маркос Андре, 27, Муса, 52, Коиндреди, 70

"Пенья Спорт" (IV) - "Малага" - 0:3

Голы: Паулино, 32, Ломбан, 45+2 (с пенальти), Роберто Фернандес, 74

"Лейоа" (V) - "Эльче" - 0:2

Голы: Каррильо, 43, 55

"Кальво Сотело" (IV) - "Жирона" (ІІ) - 1:5

Голы: Аркос, 24 - Саис, 19 (с пенальти), Монхонель, 34, Артеро, 50, Давда Камара, 61, Алейш Гарсия, 67

"Кристо Атлетико" (IV) - "Реал Унион" (ІІІ) - 2:0

Голы: Варо Гомес, 2 (с пенальти), Паскуаль, 45+1

"Атлетико Пульпиленьо" (IV) - "Кастельон" (ІІІ) - 0:1

Гол: Висенте Эскьердо, 27

"Льянера" (IV) - "Логроньес" (ІІІ) - 2:1

Голы: Мартин Перес, 41, Хави Санчес, 87 - Дубасин, 62

"Унион Адарве" (IV) - "Луго" (ІІ) - 2:2 (по пен 3:4)

Голы: Портеро, 29, 49 - Хоселу, 34, Баррейро, 40 (с пенальти)

"Эльденсе" (IV) - "Райо Махадаонда" (ІІІ) - 0:1

Гол: Хави Гомес, 10

"Херес Депортиво" (IV) - "Леганес" (ІІ) - 1:2

Голы: Антонио Бельо, 53 (с пенальти) - Наим Гарсия, 45+1, Дюкуре, 87

"Вилья де Фортуна" (VI) - "Кадис" - 0:7

Голы: Негредо, 3, 52, 90, Альваро Хименес, 13, Лопес, 79, Кальдерон, 81, Осмаич, 86

"Ибица Ислас Питиусас" (IV) - "Тенерифе" (ІІ) - 1:2

Голы: Саму Пинто, 57 - Мичел, 65 (с пенальти), Виктор Мольехо, 103