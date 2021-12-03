Хави: Френки де Йонг — ключевой игрок Барселоны

Главный тренер "Барселоны" Хави опроверг возможный уход из клуба полузащитника Френки де Йонга.

"Френки де Йонг не покинет клуб. Он никуда не уйдёт, мы считаем его ключевым игроком "Барселоны"

Клуб работает над усилением в зимнее трансферное окно. Если придёт новый игрок, кому-то придётся уйти", — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в "Твиттере".

24-летний де Йонг в 11 матчах чемпионата Испании нынешнего сезона забил один гол и отдал две голевые передачи.